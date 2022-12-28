В Киеве задержан 35-летний мужчина, который систематически насиловал малолетнюю падчерицу. Ему сообщили о подозрении по частям 4 и 6 статьи 152 УК Украины (изнасилование).

Об этом пишет в Фейсбуке пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В октябре 2022 года в правоохранительные органы поступила информация от Центра социально-психологической реабилитации детей о том, что помещенная в это заведение 11-летняя девочка, которую вместе с 7-летней сестрой изъяли из неблагополучной семьи, сообщила о сексуальном насилии над ней со стороны отчима.

По результатам комплекса следственных мероприятий, а также психологического исследования девочки с помощью зеленой комнаты (лаборатории со специальными пособиями, оборудованием и системой видеонаблюдения для работы с детьми) информация о совершении сексуального насилия подтвердилась. Продолжается расследование возможного совершения аналогичных противоправных действий в отношении малолетней сестры потерпевшей.

В ходе досудебного расследования следователи и прокуроры получили доказательства, достаточные для задержания мужчины и сообщения ему о подозрении. Суд избрал ему безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Следственные действия по уголовному производству продолжаются.



Ранее мы писали, что под Одессой 28-летний мужчина два года насиловал свою 11-летнюю падчерицу.

Также мы сообщали о задержании в Запорожье 23-летнего мужчины, который насиловал трехлетнюю крестницу. В суде он оправдывался тем, что проводил "журналистское расследование".