С ноября в России, а затем и в Украине начал набирать популярность сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". Он повествует о полукриминальных группировках подростков из позднего СССР.

Фильм вызвал неоднозначные отзывы - но в целом стал, вероятно, главным явлением российского кино в уходящем году. И смотрят его, несмотря на категорию 18+, массово и подростки. В том числе украинские.

Но не в Украине, а в России многие уже требуют это кино запретить. Хотя снято оно было за государственный счет. И построено на вполне реальной ситуации - всплеске молодежной преступности в Казани в застойные времена и на излете советского периода.

"Страна" разобралась в феномене фильма о малолетних преступниках позднего Союза.

Что известно о сериале "Слово пацана"

Фильм апеллирует к давно забытой теме – появлению молодежных группировок в 70-80-х годах. Когда практически все города СССР внезапно для многих оказались поделены на "районы", отличавшиеся от административных. Они контролировались объединившимися в мини-банды подростками.

Кино рассказывает об одной их таких группировок в столице Татарстана Казани – "Универсаме" и его конфликтах с другими подобными группами.

Сериал, как признают многие, достаточно реалистично показывает жизнь в позднем Союзе и воспроизводит в деталях ее быт. А также выводит типажи характеров, которые в то время существовали.

При этом у фильма динамичный сюжет с разнообразными линиями – что обеспечивает ему популярность у самых разных аудиторий. От подростков, не заставших время уличных группировок, но заинтересованных историй главных героев-школьников - до взрослых, которые по этому фильму узнали многое из своего детства или молодости.

Многие обозреватели отмечают, что сериал вышел "жестким" и отвечающим той реальности, которая была, не сглаживая углов. Но параллельно он избежал двух крайностей, которые часто встречаются в фильмах о той эпохе: чрезмерной "чернухи" либо восхваления СССР.

Эта "жесткость" - изображение подростков, которые дерутся, занимаются грабежом и чтят некие свои кодексы – и стала поводом для претензий к фильму (о чем мы еще скажем ниже).

Сериал снял один из самых успешных в России режиссеров – Жора Крыжовников (настоящее имя Андрей Першин). Он известен по работам в разных жанрах – от комедий "Горько" и "Самый лучший день" до драматического сериала "Звоните ДиКаприо!".

Продюсером выступил Федор Бондарчук.

Одну из главных ролей – вожака группировки Вовы Адидаса - исполнил Иван Янковский, внук советского актера Олега Янковского. Его отца сыграл другой топовый российский актер – Сергей Бурунов, получивший популярность благодаря сериалу "Полицейский с Рублевки".

Иван Янковский

Сейчас "Слово пацана. Кровь на асфальте" является самым популярным сериалом сервиса "Кинопоиск" по количеству запросов пользователей.

Причем, в Украине фильм также активно смотрят. Его обсуждают в соцсетях на тему – можно или нет во время войны смотреть российское кино.

Также косвенным признаком высокой популярности фильма среди украинцев являются данные сервиса Apple Music .

Саундтрек сериала - песня "Пыяла", которую исполняет россиянка Айгель Гайсина - возглавил рейтинг самых популярных песен среди украинских пользователей сервиса.

Скандалы вокруг фильма

Каждая новая серия "Слово пацана. Кровь на асфальте", которая выходит по четвергам, вызывает очередную волну интереса и всплеск комментариев в социальных сетях.

Действия сериала, как уже было упомянуто, разворачиваются в Казани, однако местным чиновникам не понравилась идея еще на этапе сценария, поэтому они не разрешили съемку в городе. В итоге картину пришлось снимать в Ярославле.

Ожидаемо, что после выхода сериала, который наделал столько шума, власти Татарстана были первыми, кто призвал его запретить. Глава республики Рустам Минниханов отметил, что такие фильмы не соответствуют политике, которую проводят власти.

"Стали выходить фильмы, которые романтизируют период истории нашей страны, связанный с проявлением подростковых группировок. К сожалению, ни к чему хорошему это не приводит. Подтверждение тому — события, которые произошли в Сармановском районе республики (здесь подростки начали подражать героям сериала и собираться в банды. - Ред.)", — отметил Минниханов.

В соцсетях действительно начался всплеск подросткового ажиотажа вокруг этого фильма. Одни всерьез призывают "вернуться в 80-е", другие записывают троллинговые ролики о фильме, обещая "отомстить за Ералаша" (одного из погибших героев фильма) или инсценируя уличные "разборки".

По мнению детского омбудсмена Татарстана Ирины Волынец, сериал может нарушать указ Путина о формировании государственной политики по защите традиционных ценностей.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова выразила мнение, что нужно запретить сериал для показа, так как "Слово пацана" "не соответствует государственной молодежной политике".

Время от времени в новостях появляются сообщений об избиениях и даже убийствах подростков сверстниками, которые решили "поиграть" в героев сериала. Правда, связь многих из них со "Словом пацана" позже опровергалась полицией (как, например, было со случившемся на выходных убийстве парня в Иркутске, который сначала в СМИ связали с сериалом, но полицейские это опровергли).

В то же время фильм получил положительный отзыв, откуда не ждали – от главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Она поблагодарила создателей сериала за внимание, привлеченное к проблеме насилия среди молодежи.

"Я в некотором смысле "благодарна" сериалу за то, что он так ярко обнажил проблему с подростковой преступностью и насилием в молодежной среде. И заставил общество эту тему обсуждать", — написала Мизулина. По ее мнению, эта проблема в России снова стала актуальной, начиная с 2014 года.

Еще одна претензия, уже со стороны зрителей – к поцелую с несовершеннолетней. По сюжету Марат и Айгуль – школьники-одногодки, поцеловавшиеся в подъезде. В жизни же актеру 24 года, а актрисе – 14 лет. Подогрела тему сама девушка - дочь артистки Юлии Пересильд и режиссера Алекея Учителя - заявившая, что это был первый поцелуй в ее жизни.

Впрочем, вероятность запрета сериала довольно низкая.

Во-первых, он транслируется не на федеральных каналах, а в платных онлайн-кинотеатрах, то есть формально недоступен бесплатно широкому кругу граждан. Хотя фактически его можно посмотреть свободно на пиратских сервиах.

Во-вторых, имеет пометку "18+", то есть недоступен с детских аккаунтов и не воспроизводится без введения пароля взрослыми. То есть авторы сериалы изначально позиционировали его как закрытую картину для взрослых и не рекомендовали ее для трансляции на уроках внеклассного воспитания в школах.

Другой вопрос, что подростки, судя по ажиотажу в соцсетях, активно смотрят этот сериал, обходя все ограничения. Что и вызывает вопросы к тому, может ли фильм спровоцировать у них антисоциальное поведение.

Пока сложно судить о том, какой "идеологический" вывод будет следовать из этого сериала. Он еще не окончен. Хотя уже сейчас видно, что путь у главных героев, которые вступили в группировку "Универсам", довольно тернист.

У школьников уже масса неприятностей – от проблем с законом до большой вероятности быть избитым (в том числе своими) или убитым конкурирующими группировками. И если эта тенденция в сюжете будет продолжена, непохоже, что дальше героев ждет хэппи-энд.

Тем более, что историческая первооснова фильма – криминальные события в Казани в 70-х и 80-х годах – иного исхода и не обещает.

"Казанский феномен". Истоки "Слова пацана"

Создатели фильма не скрывают того, что за основу взяли так называемый "казанский феномен" - явление с 70-х годов прошлого века наблюдавшееся в Казани.

Здесь впервые столь массово начали появляться молодежные банды и группировки, застолбившие за собой определенные районы своих городов.

Ключевое отличие этих групп от классических "гопников" - многочисленность, наличие иерархии и регулярное выяснение отношений между бандами, имеющими жесткую территориальную привязку (все это наглядно показано и в фильме Крыжовникова).

О том, что происходило в Татарстане, писала тогда и советская пресса, и западная – от газеты "Комсомольская правда" и журнала "Ровесник" до New York Times, которая в 1989 году выпустила статью под названием "Казанский журнал. Уличные банды возвращаются, советский город в унынии" (Kazan Journal; Street Gangs Return, and Soviet City Is Chagrined).

Среди подобных казанских группировок широко известны "Борисково", "Грязь", "Жилка", "Киноплёнка", "Калуга", "Перваки", "Хади Такташ" и другие. Они существовали, как считают многие, еще с 70-х годов.

Некоторые названия перечисленных группировок встречаются в фильме "Слово пацана".

Считается, что крупнейшей бандой была "Тяп-Ляп", "державшая" микрорайон завода "Теплоконтроль".

Метка группировки "Тяп-Ляп" в Казани

Ее первые руководители - татарин, еврей и русский - разработали свой "кодекс", который включал запрет на курение и пьянство. Группа имела "штаб-квартиру" в подвальной качалке, а принимали в нее после "экзамена" - нужно было устоять на ногах после сильного удара.

В сериале почти все эти элементы встречаются у группировки "Универсам", которая находится в центре сюжета. За исключением времени: считается, что "Тяп-Ляп" оформились как банда уже к середине 70-х, тогда как в фильме речь идет о 80-х годах (лидер группировки Вова Адидас только вернулся из Афганистана, куда ввели советские войска в 1979 году, а вывели в 1989 году).

"Тяп-ляповские" выходили победителями из большинства драк благодаря сплоченности и подготовке. Они также устраивали в Казани акции устрашения - делали "пробеги" по городу, оставляя за собой избитых людей и побитые стекла.

Но всерьез банда зарабатывала на том, что вымогала деньги у цеховиков - подпольных советских коммерсантов, производивших дефицитный товар. С обилием их в Казани, а также с коррумпированностью местной милиции, обычно и связывают вообще весь "казанский феномен".

В сериале "Слово пацана" - по крайней мере, в уже вышедших сериях - группировка "Универсам" вымогает с водителей деньги за проезд по дорогам и держит подпольный видеосалон.

В Советском Союзе о банде "Тяп-Ляп" стали открыто писать в 80-х годах, когда пошли первые судебные процессы по ее главарям.

Накануне МВД развернуло работу против группировки, готовились задержания - и та попыталась предотвратить это, устроив массовые беспорядки по всей Казани. Но в итоге начались повальные аресты, и мятеж подавили. Двух лидеров банды расстреляли по приговору суда, еще несколько получили длительные - до 15 лет - сроки заключения.

Но криминальный молодежный "движ" в Татарстане на этом не закончился. В связи с обилием таких групп Казань стала символом подростковой преступности, обретя славу одной из криминальных столиц СССР. А время, когда шли многочисленные "войны за асфальт", получило название "асфальтный период" (к чему делает отсылку и сериал в своем названии).

Казанский феномен описал в своей книге "Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х" журналист Роберт Гараев (2020 год). Режиссер сериала Жора Крыжовников прямо признавал, что снимал фильм после прочтения этой книги, используя ее материал - но со своим, оригинальным сюжетом.

Кто спонсировал это кино?

Еще одна причина, по которой этот фильм вряд ли попадет под запрет – его спонсоры и производители.

Фильм произвели платформы Start и Wink. Start принадлежит компании "МегаФон", входящей в тройку крупнейших телекоммуникационных компаний России. Права на Wink делят "Ростелеком" (основной пакет акций принадлежит государству) и Национальная Медиа Группа (владельцы – ориентированные на Кремль крупные предприниматели Юрий Ковальчук и Алексей Мордашев).

А финансировал сериал "Институт развития интернета" (ИРИ), который принадлежит государству.

ИРИ был создан по поручению Путина как "координационный центр по организации производства контента, направленного на духовно-нравственное молодёжи, и его распространения в сети Интернет".

Институт развития интернета имеет отличие от Минкульта, хотя и фактически получает деньги из той же казны – государственной.

Минкульт РФ (Фонд кино) условно продолжает финансировать фильма с прямой и ярко выраженной идеологической составляющей. Например, фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".

Институт развития интернета работает иначе - более тонко и с ориентацией на молодёжную аудиторию. Он финансировал, например, другой популярный российский сериал 2023 года выпуска – "Большая перемена". По сюжету главный герой фильма, роль которого исполняет Никита Ефремов, получает 1 миллион рублей по государственной программе "Земский учитель", возвращается в провинциальный городок на малую родину, становится там учителем литературы, встречает свою первую любовь и так далее. Иными словами, это вполне обычный развлекательный сериал, но с "правильными" акцентами.

Еще один популярный молодежный сериал в России, который финансировал ИРИ, - "Лэйт Найт Скул". По сюжету старшеклассники нелегально создают в школе собственное ток-шоу. Регулярно подростки собираются в спортзале и обсуждают на самом деле актуальные темы: сложные учителями и родителями, булинг, секс, гендерные стереотипы.

Собственно, факт того, что сериал "Слово пацана" финансировал ИРИ – главное подтверждение того, что он согласован на государственном уровне и скорее всего имеет смыслы, которые власти хотят донести до публики.

Какие это смыслы - напрямую не проговаривается.

В среде российской оппозиции распространена версия, что таким образом власти пытаются переключить внимание молодежи на разборки со своими сверстниками, чтоб парни били друг друга по дворам и подворотням, не думая о борьбе за свои политические и прочие права. Хотя, понятно, что уличные банды - это проблема для любой власти. И жесткость, с которой против них боролись в СССР - тому свидетельство.

Вторая версия прямо противоположная и заключается в том, что наиболее явный подтекст всего сериала - контраст с нынешней российской действительностью. Сейчас на улицах РФ таких явлений уже не наблюдается. А значит идея может быть в том, чтоб побудить людей "ценить то, что имеют", а если ситуацию в государстве начнут "шатать", то такой беспредел может повториться.

Собственно, примерно так звучат комментарии многих тех, кому фильм понравился. И подобные нотки слышны и в интервью его создателей.

Очевидно, что с тезисом о необходимости сохранять "стабильность" и не допустить лишнего "движа" среди молодежи не могут не согласиться и российские власти, профинансировавшие это кино.

Кроме того, нельзя исключать, что в будущем в сериале появятся и более прямые идеологические моменты. Как например, в сериале "Реальные пацаны", в концовке которого главный герой встречается с российскими солдатами, вернувшимися с войны в Украине.

Наконец, по третьей версии - речь идет о чисто коммерческом расчете. После начала полномасштабной войны и введения санкций, которые перекрыли доступ на российский рынок западных фильмов, освободилась ниша для российского кино и сериалов, которые сейчас производятся массово. То есть, это становится хорошим бизнесом и потому кинопроизводители пытаются снимать фильмы с максимально "кассовыми" сюжетами, чтоб больше заработать.