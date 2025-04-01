Во вторник, 1 апреля, в Украине идет 1133-й день войны с Россией.

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12:01 Deep State подтверждает, что россияне захватили большую часть села Разлив в Донецкой области к юго-западу от Курахово, о чем накануне сообщали украинские военные.

Также россияне продвинулись к северу от Купянска и двигаются в сторону трассы около Пантелеймоновки, что юго-западнее Нью-Йорка.

10.41 Перемирие в Черном море не началось, заявил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

"Для того чтобы придерживаться условий какого-то соглашения, его нужно для начала соответствующим образом оформить. Учитывая, что формализованного документа, рамки, где будут указаны все требования, границы, условия, не существует по состоянию на сейчас, соответственно говорить про соблюдение каких-то договоров сложно. Нам следует дождаться окончания процесса переговоров и их юридического оформления", - заявил Плетенчук.

10.19 В ближайшие дни состоится встреча военного руководства Украины, Британии и Франции. Они обсудят "продвижение следующего этапа детального планирования" укрепления обороны Украины.

Об этом сообщили в правительстве Британии, передает Reuters.

Ранее Зеленский заявил, что Франция и Британия - это две страны, которые точно готовы к отправке миротворцев в Украину.

В ближайшие недели военные этих стран должны прибыть в Украину, чтобы обсудить этот вопрос, сообщал Макрон.

8.58 Сегодня ночью "Шахеды" впервые с начала года не атаковали Украину.

Воздушные силы сообщают, что за ночь было запущено только две авиаракеты, обе были сбиты.

При этом ряд мониторинговых пабликов писали о российских дронах в районе Харькова и Сум.

Ранее сообщалось, что россияне в марте запустили рекордное количество БПЛА по Украине.

7.56 Трамп считает, что Путин выполнит "свою часть сделки" о прекращении огня в Украине.

"Я хочу убедиться, что он доведет дело до конца. Я думаю, что он выполнит то, что сказал мне, и я думаю, что теперь он выполнит свою часть сделки", - заявил он в ходе общения с журналистами в Белом доме.