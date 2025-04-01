Анализируем итоги 1133-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Минобороны РФ сегодня заявило о захвате села Разлив - важного пункта украинской обороны к западу от Курахово. Вчера об этом писали как российские, так и украинские военные паблики.

Украинский военный телеграм-канал Deep State показывает, что населенный пункт практически полностью под контролем РФ, за исключением ряда участков на окраинах. При этом украинские военные заявляют, что солдат ВСУ в селе уже нет.

"Разлив находится под полным контролем врага, кроме юго-западной промки (серая зона), дальше уже рубежи нашей обороны", – написал боец с позывным "Мучной".

Захват Разлива открывает дорогу россиянам для выхода на трассу Курахово - Запорожье, в тыл к украинским войскам в районе Константинополя и с угрозой для села Богатырь, которое находится на трассе.

Штурмовые действия РФ в направлении Разлива - часть общего наступления российских войск по дуге от Покровска до Великой Новоселки с целью выхода к Днепропетровской области.

Еще в Донецкой области российские войска продолжили продвижение юго-западнее Нью-Йорка - в сторону села Пантелеймоновка, пытаясь образовать "мешок" в районе Александрополя.

Также за минувшие сутки россияне значительно продвинулись к северу от Купянска в районе села Кондрашовка. С явной попыткой пробиться к трассе Купянск - Великий Бурлук.

Украинские военные пишут, что Кондрашовка крайне важна для обороны Купянска.

"На Купянском направлении уже несколько дней фактически идут бои за н.п. Кондрашовка, противник пытается накапливаться на северной окраине села для дальнейшего продвижения в центр.

Бои происходят исключительно пехотными штурмами, с логистикой у противника очень сильно, ведь подходят к селу через овраги и балки, которые с одной стороны труднопроходимы для техники, а с другой - труднодоступны для наших дронов. Поэтому группами по 1-3 тела постоянно пытаются пролезать.

Откровенно говоря, населенный пункт Кондрашовка очень важен для обороны самого Купянска, ведь именно через нее проходит дорога с севера на город. Это далеко не единственный логистический путь, но держаться нужно за каждый", - пишет украинский офицер с позывным "Алекс".

Россия в марте в ходе своих наступлений взяла почти 460 квадратных километров территории - такие выводы можно сделать, исходя из расчетов паблика Deep State.

Он сообщил, что за март российские войска захватили 133 кв км украинской территории. Также карта ресурса отображает, что РФ одновременно вернула себе более 326 кв км в Курской области - после чего украинский плацдарм в российском регионе фактически перестал существовать и сократился до 2-3 приграничных сел - Гуево, Горналь и частично Гоголевка (россияне утверждают, что они ее уже взяли полностью, также как и КПП "Суджа").

Это показывает, что темпы продвижения РФ в марте были одними из самых высоких за последний год. По крайней мере, такой вывод можно сделать из оценок сайта DeepState, который ежемесячно публикует статистику площади потерянных территорий.

Быстрее РФ продвигалась, исходя из данных DeepState, только в ноябре и октябре - 730 и 503 кв км соответственно. Неизвестно, правда, включал ли паблик в статистику этих месяцев российские продвижения в Курской области. Но картины это особо не меняет, поскольку эти продвижения в последние месяцы колебались в пределах 30-80 квадратных километров.

Паблик отмечает, что во второй половине марта россияне усилили интенсивность своих атак.

"Интенсивность на Покровском направлении начала существенно расти во второй половине марта и вышла на уровень конца 2024, когда оборона к югу от города иногда просто сыпалась. Сейчас у них есть своеобразный резерв в виде курской группировки, и большой вопрос, куда его перекинут или разделят", - комментирует DS.

Сделка по недрам

Дональд Трамп сегодня заявил, что Украина потребовала членство в НАТО в обмен на согласие подписать сделку о недрах.

"Зеленский пытался изменить условия сделки по редкоземельным металлам. Мы уже подготовили эту сделку. Все сделано. А теперь я слышал от журналистов, что он готов на сделку ради членства в НАТО или чего-то подобного. Это никогда не обсуждалось, во-первых. Во-вторых, это уже давно говорил Путин, что Украина не должна вступать в НАТО. Именно из-за этого война и началась", - заявил президент США.

Напомним, позавчера Трамп пригрозил Зеленскому "большими проблемами" в случае попытки пересмотра предложенной Украине сделки. И тоже в этом контексте упоминал, что Киев просится в НАТО, но этого "никогда" не будет.

Эти комментарии американского президента прозвучали после первых консультаций по новому варианту соглашения, который внесли американцы. И который, как мы уже неоднократно писали, является крайне жестким для Украины - поскольку ставит под фактический контроль США ключевые отрасли украинской экономики на неопределенный срок.

Американские и украинские источники сообщали, что переговоры по этому проекту Киев и Вашингтон провели в пятницу (факт обсуждений подтвердил глава МИД Сибига).

Правда, не факт, что именно на этих переговорах прозвучали от Киева требования по НАТО. Сам Трамп сказал, что узнал об этих требованиях из СМИ (речь идет, вероятно, о статьях в западных медиа, где проект сделки критиковали анонимные украинские чиновники за отсутствие в том числе гарантий безопасности). Либо ему эти пожелания передали из Киева, но он решил об этом не говорить.

Так или иначе, но по данному пункту Трамп уже открыто выразил несогласие.

Иными словами, как и предполагала "Страна", на этот раз в Белом доме уже не склонны слишком торговаться по сделке и будут продавливать ее в жесткой редакции. И отказ, и согласие Зеленского, как мы уже писали, ставит его в крайне невыгодное положение - в первом случае он рискует окончательно побить горшки с Трампом и лишиться американской помощи, во втором - нарваться на внутренний "бунт" и резкое падение рейтинга.

Признаки внутренних брожений по поводу сделки проявляются уже все отчетливее - сегодня Порошенко назвал ее "угрозой суверенитету" и призвал Зеленского срочно встретиться с главами фракций по этому поводу. Как украинский президент будет решать эту проблему - да и в целом вопрос своего дальнейшего пребывания у власти с учетом слухов о скорых выборах - мы отдельно анализировали здесь.

"Проблема 20 апреля" для Трампа

Дональд Трамп продолжил вчера намекать, что может начать давление на Россию, чтобы та согласилась на прекращение огня.

При этом, с одной стороны, риторику президент США использовал скорее примирительную. "Я хочу убедиться, что он доведет дело до конца. Я думаю, что он выполнит то, что сказал мне, и я думаю, что теперь он выполнит свою часть сделки", - заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Но, с другой стороны, он указал, что при необходимости готов повысить экономическое давление на Россию. "Я не хочу вводить вторичные пошлины на его нефть. Но я думаю, это то, что я бы сделал, если бы считал, что он не справляется с работой (по заключению мирной сделки - Ред.). Я уже сделал это с Венесуэлой", - сказал президент США.

Напомним, что Трамп вчера уже делал похожие заявления в адрес Путина - то выражал уверенность, что Россия "сдержит слово" и пойдет на мир, и с Путиным можно "поладить"; то одновременно допускал, что может ввести вторичные санкции на российскую нефть, хотя и "не хочет" этого делать.

Как мы уже писали, непосредственным поводом для ухудшения риторики Трампа в адрес Кремля стало предложение Путина ввести в Украину временную администрацию ООН - поскольку власть в стране "нелегитимна". Трамп резко с этим не согласился и заявил, что Москве нужно иметь дело с Зеленским.

Но в целом эти заявления хозяина Белого дома отражают недовольство тем, что мирное соглашение по Украине, которое он обещал организовать за первые сто дней своего президентства, явно забуксовало. И до Пасхи, дату которой многие обсуждают как "красивый" повод заключить мир (и когда истекают те самые "сто дней"), может так и не появиться.

Это стало понятно после того, как "зависла" идея прекратить огонь в Черном море. Россия потребовала взамен снять санкции со своего экспорта сельхозпродукции и удобрений. После чего американцы взяли паузу, которая длится до сих пор (в Москве сегодня заявили, что США пообещали дать ответ "в ближайшее время").

Мы уже писали, что вопрос санкций может упираться в позицию Европы, которая свою часть ограничений снимать отказывается. Но пока нет никаких данных о том, что Трамп к этому европейцев вообще призывал. Также нет информации, что и США готовы снять хотя бы свои санкции с российского сельхозэкспорта.

Но Москву такой подход, судя по всему, не устраивает. Сегодня в МИД РФ начали осторожно критиковать политику Трампа по завершению войны в Украине.

"В позиции США по Украине сейчас начисто отсутствует требование решить проблемы, связанные с первопричинами конфликта, это надо преодолевать. Москва серьезно воспринимает предложения Вашингтона по Украине, но не может принимать их просто как есть", - заявил замглавы ведомства Сергей Рябков.

Также Россия выражает недовольство ходом "энергетического" перемирия, и уже передала в США список объектов, в обстреле которых она обвиняет Украину (Киев, напомним, также обвиняет Москву в ударах по энергетике).

То есть можно констатировать, что сейчас переговорный процесс по Украине находится в определенном тупике. И Трамп пытается его "пробить" своими угрожающими заявлениями в адрес РФ, которая для каждой инициативы США выдвигает свои условия.

Напомним, Москва ранее согласилась и на полную остановку огня - но в обмен на прекращение поставок оружия Киеву и отмену мобилизации в Украине. Американцы никакого публичного ответа на это не дали - но, судя по тому что этот вариант отложили и занялись Черноморской сделкой, на данные условия Москвы тоже идти не хотели.

Однако безусловно принимать идеи американцев Кремль также не хочет, поскольку, вероятно, полагает, что ход событий на фронте развивается в его пользу. Но и Штаты, не исключено, считают, что для крупных "авансов" Москве время еще не пришло.

Таким образом для Трампа в этих переговорах наступил "момент истины". До конца обещанного им срока по остановке войны - 20 апреля - осталось меньше месяца. И пока непонятно, как за это время организовать полное прекращение огня. По сути, варианта только два. Первый - максимально усилить давление на Москву в надежде, что Кремль "сдаст назад" и примет безусловное перемирие. Второй - пойти на условия РФ по перемирию (пусть даже не на все, это вопрос торга, но какие-то серьезные шаги все же сделать).

Какой вариант выберет Трамп? Очевидно, что стопроцентную гарантию успеха дает только вариант №2. Первый же сценарий может сработать, лишь если Россия испугается угроз и пойдет на условия США.

Но если нет, то Трамп, введя вторичные нефтяные санкции, рискует вообще похоронить начатый им процесс мирного урегулирования, из которого Россия может надолго выйти. Не говоря уже о дестабилизации нефтяного рынка, где подскочат цены, а также негативной реакции Китая с Индией, крупнейших покупателей российской нефти, которые в случае вторичных санкций подпадут под них первыми.

К слову, сегодня с визитом в Москве был министр иностранных дел Китая Ван И. Его принял и Владимир Путин. Обе стороны заявили о планах по дальнейшему расширению сотрудничества, а Путин сказал, что Си Цзиньпин не просто приедет на празднование 9 мая, а совершит в Москву полноценный государственный визит со своей программой. Также пройдет российско-китайский саммит.

Возвращаясь к Трампу и его планам, то в его стиле - "взять на испуг", а потом, если не вышло, продолжать переговоры. Однако в случае с войной в Украине его поджимает время. После истечения обещанных ста дней будет все труднее сваливать вину за продолжение войны в Украине на администрацию Байдена. И оппоненты Трампа внутри США будут активно эту тему после 20 апреля раскачивать, заявляя, что президент США "не справился" со своим важным предвыборным обещанием.

Очевидно, что эта критика будет для него болезненной. И понятно, почему Трамп сейчас нервничает и поднимает ставки. Но какой он по итогу выберет путь - давления на РФ или более глубокой разрядки с Москвой - покажет время.

Пока что администрация США показывает, что по-прежнему хочет налаживать с россиянами отношения. Так, на днях должна состояться встреча по усиления работы дипломатических представительств двух стран. Да и риторика Трампа в отношении Путина пока что колеблется больше в сторону уважительной.

При этом у президента США остается в принципе еще один "запасной" вариант - просто выйти из конфликта и переговоров по нему, заявив, что Украина и Россия "не захотели" мириться, и теперь это не проблема США. Что для внутреннего потребления может сойти за успех - Штаты перестали тратить деньги на Украину и больше не рискуют ядерной войной с Россией.

Но какой вариант выберут у Трампа - увидим уже в ближайшие недели.