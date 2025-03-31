После войны к власти в Украине могут прийти пророссийские силы.

Так считает близкий к экс-президенту Украины и лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко публицист и телеведущий Виталий Портников.

По его словам, после прекращения боевых действий у населения начнет преобладать позиция недопущения новой войны ("общество будет годами жить идеей "главное, чтобы не было войны") и это будет способствовать росту популярности политических сил, настроенных на поиск общего языка с Россией.

Портников считает приход к власти таких сил "почти неизбежным".

Ранее российское оппозиционное издание The Moscow Times со ссылкой на источники написало, что Кремль ждет отстранения Зеленского с должности президента, чтобы заменить его другой фигурой, которая пойдет на любые условия РФ.

Война в Украине идет 1132-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 31 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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