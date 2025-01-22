Украина должна снизить ценность человеческой жизни для выживания в войне с РФ. Об этом заявил украинский журналист Виталий Портников.

"Я считаю, что если у нас ценность человеческой жизни увеличится, то это создаст проблему для нас в дальнейшем выживании в войне. Потому что в войне с Россией может выжить только Россия, только страна, в которой ценность человеческой жизни в принципе находится на близком к российскому уровню. Так что мы сами должны быть заинтересованы, чтобы люди так думали. Это единственная возможность Украины выстоять в последующие годы войны", - заявил журналист.

Отметим, что это не новое заявление журналиста и было сделано несколько месяцев назад.

Ранее большой скандал вызвало заявление Портникова о том, что на войне должны гибнуть простые люди, а не элита. По его словам, в демократическом государстве за страну гибнет простой человек.

Через какое-то время после публикации скандального видео он заявил о подготовке своего убийства. Также он считает, что видео начали распространять для "раскола в обществе".