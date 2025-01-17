Телеведущий Виталий Портников после публикации скандального видео заявил о подготовке своего убийства.

На этом видео, которое недавно обошло соцсети, он говорит, что воевать должны не представители элиты, а простые украинцы, поскольку "мы живем в демократическом государстве". Это вызвало большой скандал и много осуждающих комментариев в соцсетях.

По словам Портникова, это интервью еще годовой давности, которое начали распространять сейчас для "раскола в обществе", а также, как утверждает журналист, в рамках "подготовки к убийству".

"В моём случае речь идёт о подготовке к обычному убийству, как это уже было с Ириной Фарион. То есть сначала атмосфера ненависти, угрозы, потом - "случайный человек", нервы которого не выдержали. Всё знакомо. Фирменный почерк ФСБ", - написал Портников в Fаcebook.

Напомним, осенью телеведущий заявил, что если война будет длиться еще два года, мобилизационный возраст снизят, а если пять лет – мобилизуют женщин.

Также Портников считает, что украинских граждан не должна сейчас волновать коррупция в стране. А тем, кого этот вопрос все-таки волнует, он посоветовал уехать из Украины.