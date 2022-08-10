Журналист Виталий Портников случайно нашёл диктофон под диваном на своей съемной квартире во Львове
Журналист Виталий Портников на своей съемной квартире во Львове нашел подслушивающее устройство – диктофон с возможностью вести запись длительное время.
Об этом сообщил народный депутат от фракции "Евросолидарность" Николай Княжицкий на своей странице в Facebook.
"Как депутат Верховной Рады прошу СБУ немедленно приехать и возбудить дело. Мы же не знаем, кто и с какой целью установил это устройство: наши службы, зарубежные или криминалитет", - написал Княжицкий.
Виталий Портников тем временем рассказал "Суспильному", что нашел диктофон "случайно во время уборки под диваном".
По словам Портникова, он не замечал слежку за собой и не имеет подозрений, кто мог бы установить устройство.
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