Исправительный суд Парижа признал главу фракции ультраправой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен виновной в хищении средств Европарламента, из-за чего ее могут лишить возможности баллотироваться на выборах в течение пяти лет.

Об этом сообщает Euronews.

Процесс по делу начался в уголовном суде Парижа в конце сентября 2024 года. В ноябре 2024 года прокуратура запросила для Ле Пен два года тюремного заключения, а также три года условно, штраф в размере 300 000 евро и запрет баллотироваться на выборах сроком на пять лет. Всего по делу проходили 27 человек. Кроме Марин Ле Пен, на скамье подсудимых оказались, в частности, ее сестра Ян и бывший партнер Луи Алио.

Политиков обвиняют в хищении средств Евросоюза и скрытом финансировании партии путем фиктивного найма ассистентов депутатов Европарламента. Суммарный ущерб оценен почти в 7 миллионов евро.

Согласно обвинению, устроенные на должности помощников депутатов Европарламента от "Национального объединения" люди в действительности работали не на своих представителей в ЕС, а лично на Ле Пен либо на ее партию. Так, один из ассистентов Тьерри Легье почти два десятилетия был телохранителем основателя партии - Жана-Мари Ле Пена, а позже стал телохранителем Марин.

В итоге ее и еще восемь депутатов Европарламента признаны виновными по делу.

Ле Пен не признавала свою вину, объяснив, что ассистенты не были прикреплены к конкретным депутатам, а собрались в своеобразный пул. С самого начала процесса Ле Пен также говорила о политической подоплеке обвинений, выдвинутых с целью не дать ей занять пост президента Франции. Она приравняла судебный процесс против нее к "очень жестокому нападению на волю народа".

Как написала газета The New York Times, обвинительный приговор может привести к запрету на участие Марин Ле Пен в выборах.

"Это вызвало бы большую политическую бурю в то время, когда Пятая Французская Республика выглядит все более недееспособной. С одной стороны, как выразился в прошлом году Николя Барре, один из обвинителей, "мы находимся не на политической, а на юридической арене, и закон распространяется на всех". С другой стороны, некоторые ведущие политики опасаются, что запрет подорвет французскую демократию. "С мадам Ле Пен нужно бороться у избирательных урн, а не где-то еще", - написал в ноябре в X Жеральд Дарманен, бывший министр внутренних дел правоцентристского толка. Сейчас он занимает пост министра юстиции", - сказано в заметке The New York Times.

Даже если Ле Пен будет осуждена, судьи могут отменить любой запрет на участие в выборах. Однако в случае вынесения приговора это исключит ее из участия в президентских выборах 2027 года, на которых у политика, по опросам, хорошие шансы на победу.

Вердикт о запрете Ле Пен участвовать в выборах может быть обжалован. Но процесс обжалования идет медленно, и далеко не очевидно, что новое судебное разбирательство состоится до выборов 2027 года или что позицию обвинения не учтут.

Напомним, Ле Пен требовала от Эмманюэля Макрона Франции уйти в отставку.

Также она выступала против отправки французских войск в Украину, на чем настаивает Макрон.