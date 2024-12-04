"Макрон должен подчиниться". Марин Ле Пен потребовала от президента Франции уйти в отставку
Марин Ле Пен потребовала от президента Франции Эмманюэля Макрона уйти в отставку.
Об этом сообщает телеканал TF1.
"Эмманюэль Макрон должен подчиниться. Он должен уйти в отставку", – заявила Ле Пен после отставки правительства премьер-министра Мишеля Барнье.
"Он возьмёт на себя ответственность и сделает то, что ему подсказывают разум и совесть. Но несомненно, что он несёт главную ответственность за сложившуюся ситуацию", – добавила она.
Ранее газета Politico написала, что, поддержав отставку правительства, Ле Пен пытается "уничтожить Макрона".
Как сообщалось, сегодня парламент Франции поддержал вотум недоверия правительству премьер-министра Мишеля Барнье. Для принятия этого решения требовалось минимум 289 голосов. За него проголосовал 331 депутат.
Это первый случай падения французского правительства в результате вотума недоверия с 1962 года. В то же время новые парламентские выборы, согласно французской конституции, не могут быть назначены в течение года после предыдущих.
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