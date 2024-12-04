Парламент Франции принял вотум недоверия правительству премьер-министра Мишеля Барнье.

Об этом сообщает издание Le Monde.

Депутаты Национального собрания Франции большинством голосов поддержали вотум недоверия правительству. Кабинет теперь должен уйти в отставку.

Для принятия этого решения требовалось минимум 289 голосов – за вотум проголосовал 331 депутат.

Это первый случай падения французского правительства в результате вотума недоверия с 1962 года, когда в отставку ушло правительство Жоржа Помпиду. При этом Барнье стал самым недолговечным премьером Франции, пробыв на своем посту всего 90 дней.

Газета пишет, что Барнье и его кабинет, скорее всего, формально продолжат исполнять обязанности, пока президент Эмманюэль Макрон будет искать нового премьер-министра – после внеочередных выборов в июле на это потребовалось 50 дней.

При этом новые парламентские выборы, согласно французской конституции, не могут быть назначены в течение года после предыдущих.

В статье отмечено, что на фоне этих событий в последние дни звучали призывы к отставке президента Макрона, однако во вторник французский лидер в очередной раз заявил, что не намерен складывать полномочия и будет служить стране "до последней секунды своего срока", который истекает в 2027 году.

В свою очередь газета Politico пишет, что, поддержав отставку французского правительства, глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен пытается "уничтожить Макрона".

Уход кабинета Мишеля Барнье привёл вторую по величине страну Европейского союза "к одному из самых серьёзных кризисов в её современной истории".

Издание отмечает, что посредством правительства Барнье Ле Пен имела и без того большое политическое влияние ("Страна" уже писала о том, что нового премьера Макрон смог назначить только благодаря голосам партии Ле Пен). Но глава "Нацобъединения" "жаждет большего" и планирует стать президентом на очередных выборах в 2027 году или даже раньше.

"Истинная мотивация Ле Пен заключается в том, чтобы заставить президента – центристское воплощение всего, что она ненавидит, – уйти в отставку. Пока что она не стала официально призывать его сложить полномочия, но отнюдь не отказалась от этой идеи", – говорится в статье.

Снятие Макрона стало бы "поистине сейсмическим моментом для Франции", где ни один президент не уходил в отставку, за исключением Шарля де Голля из-за беспорядков 1968 года.

Но во Франции не только сторонники Ле Пен поддерживают уход Макрона с поста – "эта оценка выходит и за рамки "Национального объединения".

"Левые законодатели, которые, победив Макрона на выборах в июле, сформировали крупнейший блок в парламенте, призывают президента покинуть пост с тех пор, как он проигнорировал их кандидата и назначил вместо него правоцентриста Барнье в сентябре", – пишет журнал.

Ранее в партии Ле Пен грозили поддержать вотум недоверия парламенту.

Напомним, в случае победы на выборах Ле Пен хочет отменить разрешение Украине бить французским оружием по территории РФ.