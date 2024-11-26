Правительство Франции, не успев поруководить и трёх месяцев, оказалось на грани отставки.

"Зелёный свет" смене кабинета угрожает дать партия Марин Ле Пен. Она заявила, что готова поддержать вотум недоверия правительству.

Этот вотум парламент Франции уже провалил в октябре - из-за отказа фракции Ле Пен за него голосовать.

Но теперь ее партия грозит пересмотреть свою позицию, если власть впишет в бюджет следующего года новые налоги на электроэнергию и одобрит "слишком робкий" закон о мигрантах.

По словам Ле Пен, это "красные линии", после нарушения которых парламент может отправить правительство в отставку. Об этом она заявила после встречи с премьером Мишелем Барнье.

Согласно опросам, 53% французов выступают за смену правительства, а рейтинг премьер-министра Барнье составляет 36%.

Франция получила новое правительство совсем недавно - в сентябре после прошедших летом досрочных выборов в парламент.

Первое место на них занял левый блок "Новый народный фронт", который на выборах сотрудничал с партией президента Франции Эмманюэля Макрона, чтоб уменьшить результат партии Ле Пен, победившей в первом туре парламентских выборов.

Поэтому когда во втором туре первое место занял "Народный фронт", то многие ожидали, что именно его представитель и возглавит правительство. Но Макрон неожиданно для всех "кинул" левых и назначил премьером представителя правоцентристской партии "Республиканцы" (получившей по итогам парламентских выборов лишь четвертое место) Мишеля Барнье.

Причем изначально это правительство опиралось на поддержку партии Ле Пен в парламенте. И лишь благодаря этой поддержке, как писалось выше, смогло избежать отставки, когда "Новый народный фронт" пытался провести вотум недоверия. Поэтому позиция Ле Пен по вопросу отставки кабинета министров является одной из ключевых.

Правительственный кризис во Франции может сказаться и на Украине, так как он блокирует принятие бюджета, в котором заложена помощь для Киева. Также он во многом ослабляет позиции и Макрона, который из всех западных лидеров занимает наиболее радикальную позицию относительно расширения военной поддержки вплоть до отправки в Украину войск стран НАТО.

При этом данная позиция не поддерживается ни Ле Пен, ни значительной частью "Нового народного фронта".