Президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил, что "не считает правильным" исключать отправку французских военных в Украину, но выразил надежду, что этого не потребуется.

Об этом сообщает издание "Le Figaro".

"Я надеюсь, что Франции не придется воевать. Франция - мирная, а не военная держава. Но, безусловно, если хочешь мира, то нужно его защищать. Поэтому нужно вооружаться, временами оказывать сдерживающее влияние на наших соперников", - пишет издание.

"Мы должны говорить нашим соперникам: "Если вы зайдете слишком далеко, если будете угрожать нашим интересам, нашей безопасности, тогда я не исключаю отправку военных", - заявил президент Франции.

Также Макрон призвал европейцев передавать больше оружия Украине, чтобы она смогла противостоять агрессии РФ.

Ранее "Страна" подробно анализировала, что означают заявления Макрона о возможности ввода войск и почему большинство западных стран против этого.

Война в Украине идет уже 808-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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