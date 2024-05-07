На сайте президента сегодня появилась петиция с предложением призвать западные страны ввести войска в Украину.

Автором призыва выступила Наталья Высочанская.

"Прошу в кратчайшие сроки принять решение об обращении за военной помощью к каждой из стран членов Европейского союза, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки относительно введения ими своих войск на территорию Украины", - предлагает автор петиции.

Документ был зарегистрирован сегодня и пока набирает первые голоса из необходимых 25 тысяч.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон не раз заявлял о вероятности ввода иностранных контингентов в Украину. На днях он сказал, что вопрос ввода войск в Украину будет рассмотрен в случае краха обороны ВСУ и прорыва российской армии.

Вскоре после этого экс-чиновник Пентагона, военный эксперт Стивен Брайен в своей статье для Asian Time сообщил, что Франция тайно уже направила своих военных в Славянск.

После публикации и вызванного ею резонанса МИД Франции опроверг отправку своих военных в Украину.