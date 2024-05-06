Соединенные Штаты не собираются отправлять свои войска в Украину.

Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге.

Таким образом он ответил на предположение лидера демократов Палаты представителей Конгресса Хакима Джеффриса, что Вашингтону, возможно, придется отправить войска в зону украинского конфликта в случае поражения Киева.

"Президент [США Джо Байден] дал ясно понять, что он не отправит войска на Украину", - сказал Миллер.

Ранее сообщалось, что США придется выбирать между собственной боеготовностью и поставками оружия Украине после того, как закончатся выделенные на поддержу Киева средства.

В тоже время сообщалось, что американские многофункциональные истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 активно участвуют в миссиях над территорией Украины: определяют точное местоположение российских ЗРК.

"Во время недавних действий США мобилизовали свои F-35 для выявления размещения российских зенитно-ракетных систем на территории Украины. Собранные разведданные впоследствии распространяются в странах НАТО", - сообщил министр обороны Сингапура Нг Энг Хен.