Италия призывает Францию прекратить "нагнетать напряженность", заявляя о возможности ввода войск в Украину.

Об этом заявил министр обороны Гвидо Крозетто в интервью изданию Corriere della Sera.

"Я не осуждаю президента такой дружественной страны, как Франция, но я не понимаю цели и полезности заявлений, которые объективно нагнетают напряжённость", – заявил министр.

По его мнению, подобные слова могут "спровоцировать более широкий виток конфликта, что не пойдёт на пользу самим украинцам". Крозетто также призвал "настаивать на дипломатии".

"Мы не должны оставить камня на камне, чтобы достичь перемирия: даже один день без бомб – это результат, потому что тогда он может превратиться в два, или три, или четыре..." – добавил министр.

Ранее премьер-министр Италии лично заявила Макрону, что не согласна с предложением отправить войска в Украину.

Также мы писали, что министр обороны Италии критиковал Францию и Польшу за заявления о возможной отправке войск в Украину.

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