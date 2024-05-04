В субботу, 4 мая, в Украине идет 801-й день войны с Россией.

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4 мая: последние новости

9.20 Фильтрации на российской границе стали подвергать и граждан России, которые ранее имели украинские паспорта.

Это следует из видео, которое записал известный тревел-блогер Марк Еремин. Он заявил, что после прилета в Москву из Турции ему около часа задавали вопросы и проверяли телефон.

"Где-то час меня держали на границе, независимо от того, есть у меня российский паспорт или нет. Всех, у кого были украинские паспорта, обязательно будут проверять", - сообщил Еремин.

9.08 Последние новости об обстановке на фронте — в сводке Генштаба ВСУ.

8.29 Минобороны РФ заявило, что ночью над Крымом сбили четыре ракеты ATACMS.

Паблики пишут о работе ПВО в разных районах полуострова. Также перекрывался Крымский мост.

На данный момент о прилетах информации нет.

8.00 Ночная атака "Шахедов" по Украине.

Прилёт был по объекту критической инфраструктуры в Павлограде, двое пострадавших.

В Харькове удар был по офисной двухэтажке в Основянском районе. Четверо пострадавших, среди них ребенок.

ГСЧС сообщает о масштабном пожаре на складе в Харькове, область возгорания - три тысячи квадратных метров.

Воздушные силы при этом заявили, что сбили все 13 дронов, которые атаковали Украину.