В субботу, 4 мая, в Украине идет 801-й день войны с Россией.
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4 мая: последние новости
9.20 Фильтрации на российской границе стали подвергать и граждан России, которые ранее имели украинские паспорта.
Это следует из видео, которое записал известный тревел-блогер Марк Еремин. Он заявил, что после прилета в Москву из Турции ему около часа задавали вопросы и проверяли телефон.
"Где-то час меня держали на границе, независимо от того, есть у меня российский паспорт или нет. Всех, у кого были украинские паспорта, обязательно будут проверять", - сообщил Еремин.
9.08 Последние новости об обстановке на фронте — в сводке Генштаба ВСУ.
8.29 Минобороны РФ заявило, что ночью над Крымом сбили четыре ракеты ATACMS.
Паблики пишут о работе ПВО в разных районах полуострова. Также перекрывался Крымский мост.
На данный момент о прилетах информации нет.
8.00 Ночная атака "Шахедов" по Украине.
Прилёт был по объекту критической инфраструктуры в Павлограде, двое пострадавших.
В Харькове удар был по офисной двухэтажке в Основянском районе. Четверо пострадавших, среди них ребенок.
ГСЧС сообщает о масштабном пожаре на складе в Харькове, область возгорания - три тысячи квадратных метров.
Воздушные силы при этом заявили, что сбили все 13 дронов, которые атаковали Украину.