Утром, 4 мая, Генштаб ВСУ обновил сводку о ситуации на фронте за минувшие сутки.

За сутки произошло 119 боевых столкновений. При этом ВС РФ нанесли 5 ракетных и 105 авиационных ударов, совершив 91 обстрел из РСЗВ.

На Купянском направлении ВСУ отразили 9 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Кисловка Харьковской области и Андреевка, Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении отражены 7 атак, совершенных противником в районах Макеевки, Невского и Серебрянского лесничества в Луганской области и Тернов и Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении отражены 27 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Новый, Клещеевка и Андреевка Донецкой области.



На Авдеевском направлении отражены 34 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское, Нетайлово и западнее Семеновки.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать атаку в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Прасковьевка и Водяное Донецкой области, где враг 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении противник 5 раз атаковал позиции ВСУ в районе Старомайорского Донецкой области и Работиного на Запорожье.

В Херсонском направлении ВС РФ не отказываются от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершил 11 безуспешных атак.

В свою очередь ВСУ активно уничтожают живую силу и технику противника. За сутки нанесли 13 ударов по сосредоточению личного состава и 3 пунктам управления противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления и 2 артиллерийским средствам противника.

Ранее СМИ сообщали, что до 9 мая у российских войск в Украине не будет значительного прогресса.