Украина стоит перед новым этапом войны: РФ планирует расширить наступательные действия.

Об этом заявил Владимир Зеленский в обращении к пограничникам во время поездки в Хмельницкий.

"Сегодня уже 800-й день войны. Это чрезвычайно сложный и жесткий путь, который пришлось пройти нашему государству, и путь, который еще предстоит пройти, чтобы завершить войну на справедливых условиях, на условиях Украины. Сейчас мы перед новым этапом войны. Оккупант готовится к попытке расширить наступательные действия", – заявил президент.

Зеленский добавил, что сегодня все украинцы, а также союзники Украины должны сделать все возможное, чтобы сорвать планы России.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк заявил о планах РФ по наступлению на Харьков и Сумы.

Также газета Financial Times писала, что россияне готовят крупное наступление на фронте в конце мая или в июне.

Война в Украине идет уже 800-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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