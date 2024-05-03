Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк заявил о планах РФ по наступлению на Харьков и Сумы.

Об этом украинский генерал сказал в интервью газете The Times.

"Наши спецслужбы говорят, что у россиян действительно есть план захвата Харькова или Сум, но мы не знаем, насколько эти планы серьезны и способны ли они их реализовать теми силами, которыми располагают", - заявил Павлюк.

В частности, по его словам, наступление на Харьков может начаться уже в ближайшие месяцы в ходе ожидаемого наступления РФ.

Напомним, в марте Павлюк говорил, что РФ может летом пойти в новое наступление, под которое уже создает группировку из более чем 100 тысяч солдат.

Ранее о подготовке России к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

А перед этим газета Financial Times писала, что россияне готовят крупное наступление на фронте в конце мая или в июне.

Война в Украине идет уже 800-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.