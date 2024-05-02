"Украина на грани" - с таким заголовком выпустил журнал The Economist интервью с представителем Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Вадимом Скибицким.

Представитель ГУР сделал ряд резонансных заявлений:

1. Скибицкий "не видит возможности для Украины выиграть войну только на поле боя".

По его словам неизбежны переговоры, а выход на границы 1991 года "становится все более отдаленной перспективой" и не положил бы конец войне.

Прямо сейчас обе стороны борются за "наиболее выгодную позицию" перед потенциальными переговорами. Но они могут начаться не раньше второй половины 2025 года. К тому времени Россия столкнется с серьезными "встречными ветрами". По его мнению, российский военный производственный потенциал увеличился, но к началу 2026 года выйдет на плато из-за нехватки материалов и инженеров. У обеих сторон в конечном итоге может закончиться оружие. Но если в остальном ничего не изменится, то у Украины оно кончится быстрее.

2. В ближайшее время Россия продолжит реализацию своего плана по захвату Донбасса. Падение Часова Яра - "вопрос времени".

"Не сегодня и не завтра, конечно, но все зависит от наших резервов и поставок", - заявил Скибицкий.

Также Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей, но время этой атаки зависит от устойчивости украинской обороны на Донбассе. Скибицкий предполагает, что основной удар России начнется "в конце мая или начале июня".

По его словам, Россия имеет в Украине 514 000 военнослужащих, что превышает оценку в 470 000 человек, данную в прошлом месяце главнокомандующим НАТО Каволи. При этом северная группировка России у границы с Харьковом насчитывает 35 000 человек, но ее планируется расширить до 50 000-70 000 военнослужащих.

Россия также создает резервные дивизии от 15 000 до 20 000 человек каждой в центральной России.

По его словам, этого "недостаточно" для операции по захвату крупного города, но может хватить для более мелкой задачи.

"Быстрая операция по входу и выходу: возможно. А вот операция по взятию Харькова или даже города Сум – это другой порядок. Россияне это знают. И мы это знаем", - добавил Скибицкий.

3. По его мнению, российская армия уже не та "высокомерная организация", какой была в 2022 году. И теперь она действует как "единый орган, с четким планом и под единым командованием".

Ранее в ОСГВ "Хортица" заявили, что ситуация в Часовом Яре сложная, в городе продолжаются бои.

Также украинские военные говорили, что РФ планирует захватить высоту Часов Яр для наступления в Донецкой области.