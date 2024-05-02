Ситуация в Часове Яре сложная, в городе продолжаются бои.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

На данный момент, по его словам, ситуация пока контролируется ВСУ.

"Враг не оставляет попыток захватить город. Он продолжает уничтожать как Часов Яр, так и окрестные населенные пункты… Россияне пытаются получить высоты, на которых стоит город, и окрестности города, чтобы обстреливать оттуда Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск", - отметил Волошин.

Ранее сообщалось, что боевые действия дошли до городской черты Часова Яра.

Напомним, украинские военные говорили, что РФ планирует захватить высоту Часов Яр для наступления в Донецкой области.

Война в Украине идет уже 799-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинский военный паблик Deep State сообщил, что россияне захватили Керамик и Новокалиново под Авдеевкой, а также продвинулись к северу от Очеретино. Официально потеря сел не подтверждалась. Но об этом также написал военный аналитик Bild Юлиан Репке.

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