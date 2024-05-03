В пятницу, 3 мая, в Украине идет 800-й день войны с Россией.

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3 мая

10.40 В Украине появилась первая братская могила военных, погибших на войне с РФ.

В Черновцах захоронили 16 военных, погибших в результате авианалета 11 марта 2022 года на Людвиновку Киевской области, сообщила адвокат семей погибших Галина Янко.

Братскую могилу обустроили на кладбище «Садгора». В ней захоронили 16 воинов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс», которых удалось с трудом идентифицировать с помощью украинских и иностранных специалистов. Это уроженцы Черновицкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Донецкой областей.

Еще три жертвы авиаудара, захороненные там, опознать так и не удалось.

10.27 В Николаевском районе вчера днем в результате ракетного удара пострадал объект промышленной инфраструктуры, сообщает ОВА.

Обошлось без пострадавших.

10.18 РФ начала использовать новую огнеметную систему "Дракон", сообщает немецкий Die Welt.

"С этим ужасным оружием Россия выходит на новый уровень жестокости", - пишет издание.

Система получила название ТОС-3. Она более мощная, а главное - дальнобойная (до 15 км), чем ТОС-1 и ТОС-2 (4-6 км), а потому ее не удается поразить украинскими дронами.

Предыдущие модели ТОС (Солнцепек, Буратино, Тосочка) били лишь с небольшого расстояния, а потому были очень уязвимы.

"Дракон" запускает ракеты с термобарическими боеголовками большой разрушительной силы, один залп которых может превратить несколько кварталов города "в руины", вместе с укреплениями военных и даже бункерами.

09.50 Последствия обстрела Курахово.

09.37 США не видят готовности Китая поддержать "формулу мира" Зеленского. Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби.

"Мы бы приветствовали участие (в конференции в Швейцарии - Ред.) Китая или любой другой страны, которая хотела бы присоединиться и которая учитывает и уважает план из 10 пунктов президента Зеленского (ключевой из них - вывод российских войск на границы 1991 года - Ред.). Но я бы неправильно сказал, если бы говорил вам, что мы действительно видим движение Китая в этом направлении. Мы такого не видели", - сказал Кирби.

Напомним, что сейчас главная интрига - примет ли Китай участие в швейцарском саммите по украинской "формуле мира", который пройдет в июне.

09.30 О планах РФ по наступлению на Харьков и Сумы заявил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк.

"Наши спецслужбы говорят, что у россиян действительно есть план захвата Харькова или Сум, но мы не знаем, насколько эти планы серьезны и способны ли они их реализовать теми силами, которыми располагают", — сказал генерал в интервью The Times.

В частности, наступление на Харьков может начаться уже в ближайшие месяцы в ходе ожидаемого наступления РФ.

09.04 Банковая подтвердила визит в Киев главы МИД Британии Кэмерона. Он встретился с Зеленским.

08.57 Завтра, 4 мая, вступает в силу закон, который отменяет понятие ограниченно пригодных к службе в армии.

Люди, которые таковыми признаны, должны будут в течение 9 месяцев снова пройти медкомиссию. Далее человек может быть признан либо непригодным - либо пригодным к службе.

Пригодных в свою очередь поделят на четыре категории - в зависимости от состояния здоровья.

Но сразу после вступления законопроекта в силу на медкомиссию идти не нужно.

Кабмину будет дано три месяца с 4 мая, чтобы принять список заболеваний, по которым определяется пригодность или непригодность к службе. После утверждения списка Минобороны должно будет изменить приказ о военно-врачебных комиссиях.

То есть, на данный момент нормативная база не готова, и фактически закон не работает. Хотя девятимесячный отсчет для прохождения ВВК стартует завтра.

07.55 Глава МИД Британии Кэмерон таки говорил, что Украина может бить британским оружием по территории России.

Исправленный текст новости об этом выпустило агентство Reuters (ранее он был отозван после публикации).

"Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для нанесения ударов по целям внутри России, и что Киев должен решать, делать ли это", - говорится в сообщении.

"Украина имеет на это право. Точно так же, как Россия наносит удары внутри Украины, вы можете вполне понять, почему Украина чувствует необходимость убедиться, что она защищает себя", — сказал Кэмерон во время визита в Киев 2 мая.

07.44 Власти Днепропетровской области подтвердили вчерашний ракетный удар по району Кривого Рога.

Куда попало - не сообщается. По данным ОВА, вследствие прилета был пожар.