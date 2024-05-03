У России пока недостаточно сил для открытия новой линии фронта в Харьковской области.

Такое мнение высказал глава Харьковской области Олег Синегубов в комментарии по поводу ситуации на купянском направлении боевых действий.

"Продолжаются активные боевые действия. Периодически враг меняет тактику, но в целом о возможности открытия новой линии фронта говорить пока рано", - сказал Синегубов.

По словам главы ОВА, чтобы открыть новую линию фронта, российская армия должна сосредоточить группировку не менее 100 тысяч военнослужащих. Пока такого скопления у РФ нет.

Ранее о планах РФ наступать на Харьков и Сумы заявил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк.

Также о подготовке РФ к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей сообщал представитель ГУР Вадим Скибицкий.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армии РФ удалось закрепиться в Очеретино на авдеевском направлении, сообщил спикер украинской группировки "Хортица" Назар Волошин. РФ, по его словам, добилась "определенных тактических успехов, но оперативного преимущества" не получила.

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