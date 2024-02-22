Соглашение о "гарантиях безопасности" Италии с Украиной "не будет иметь юридической силы" и является "политическим и символическим".

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни на слушаниях в Сенате, передает Agenzia Nova.

"Как и в соглашениях, подписанных Украиной с другими партнерами, (в документе будет заложена - Ред.) помощь в экономической сфере, обязательства по восстановлению Одессы, гуманитарная поддержка, защита критически важных инфраструктур. Еще одним важным аспектом является поддержка реформ в Украине. Будущее Киева – в Европейском Союзе", – сказал Таяни.

По его словам, соглашение "не будет иметь юридической силы" и "не потребует процедуры ратификации", а документ является "политическим и символическим" и посылает "четкий сигнал: мы защищаем международное право".

Ранее мы писали, что упоминаний о коонкретных гарантиях в подписанных с Германией, Британией и Францией соглашениях нет.

Также по информации Formiche, Италия станет следующей, кто подпишет соглашение о гарантиях безопасности с Украиной.

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