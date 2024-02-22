В четверг, 22 февраля, в Украине идет 729-й день войны с Россией.

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22 февраля

09.47 ВСУ подтвердили удар по полигону российских войск на левом берегу Херсонской области.

Спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк говорит, что "по меньшей мере 60 захватчиков точно уже больше не вернутся на боевые позиции".

А спикер Одесской ОГА Братчук уточнил, что удар наносился по полигону РФ возле Крынок.

Гуменюк косвенно это подтверждает.

"Вся эта профанация с постановкой флага и бегством оттуда была феерически завершена тем, как вчера отработали по одному из полигонов, где, собственно, и готовят соответствующие штурмовые группы", - сказала она.

09.27 В Украине была выдана первая лицензия на работу в боевых условиях с наркотическими средствами и прекурсорами, сообщает Минобороны.

"Эта лицензия позволяет регулируемо получать необходимые лекарственные средства для оказания медицинской помощи раненым военнослужащим на догоспитальном этапе", - говорит замминистра Наталья Калмыкова.

Теперь представители МО присоединяются к рабочей группе, которая рассматривает вопрос предоставления разрешения военным частям использовать наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры

09.01 Ракета Х-31П, которую вчера не сбили, ударила по Одесской области, сообщила спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, это может свидетельствовать о попытке разведать расположение ПВО перед подготовкой к следующей массированной атаке.

Отметим, что Х-31П предназначена для поражения средств противовоздушной обороны западного производства. Она наводится на их радары.

Одесские паблики сообщали вечером о взрыве в районе Затоки.

08.00 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро.

За прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения.

Всего враг нанес 4 ракетных и 113 авиационных ударов, совершил 105 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Купянском направлении, враг предпринял 3 попытки наступления в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник 6 раз атаковал наши подразделения в районах населенных пунктов Терны и Выемка Донецкой области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 2 атаки российских окупантов в районах населенных пунктов Клищиевка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 19 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское.

На Марьинском направлении в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области враг 14 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили атаку противника южнее Золотой Нивы.

На Запорожском направлении украинские воины отразили 8 атак противника западнее Вербового и в районе Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении противник предпринял 4 попытки штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

07.50 По состоянию на 07:00 22 февраля

В Черном море 1 вражеский корабль;

в Азовском море 1 вражеский корабль;

В Средиземном море 2 вражеских корабля, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет.





07.38 За ночь Украина сбила восемь "Шахедов" из десяти, сообщают Воздушные силы.

Также не была сбита антирадиолокационная ракета.