Анализируем итоги 729-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Минобороны РФ сегодня заявило о захвате села Победа к югу от Марьинки.

Карта украинского военного ресурса Deep State это подтверждает. Также об этом пишет американский "Институт изучения войны". На изученных им кадрах видно, как российские военные поднимают флаг над разрушенным зданием в западной части села.

Как уже писала "Страна", в случае дальнейшего продвижения российских войск на этом направлении может возникнуть угроза для Угледара - важного узла обороны в Донецкой области.

На харьковско-луганском направлении армия РФ проводит "сплоченную многостороннюю наступательную операцию" , пишет "Институт изучения войны".

По его оценке, целью наступления является достижение оперативно значимой цели "почти впервые за более чем полтора года". А именно - захват восточного берега реки Оскол от Купянска до села Оскол.

Хотя перспективы этого наступления "далеко не ясны, но его план и первоначальное осуществление знаменуют собой заметные изменения в подходе России к оперативному уровню".

Ранее РФ бросала в бой огромное количество пехоты, неся большие потери и не получая особых приобретений.

"Нынешнее российское наступление на харьковско-луганском направлении, напротив, включает в себя атаки по четырем параллельным направлениям, которые взаимно поддерживают друг друга и преследуют множество целей, которые в совокупности, вероятно, принесут значимые в оперативном отношении выгоды", - считает ISW.

Атаки идут по линии Купянск-Сватово-Кременная. Под Купянском - в районе Синьковки идет продвижение к восточному берегу Купянска. К северо-западу от Сватово у РФ есть тактические успехи в районе Табаевки и, судя по всему, продвижение на запад в направлении Кругляковки и на северо-запад в сторону Купянска-Узлового. К западу от Кременной - пытаются оттеснить ВСУ с левого берега реки Жеребец.



На юге российские войска продвинулись в западной части Работино и к западу от Вербового, пишет "Институт". Напомним, на этом участке РФ в субботу пошла в наступление и смогла занять ряд позиций.

Российские военные паблики сегодня писали, что бои идут уже в центре села. Украина этого не подтверждала.

Под Бахмутом российские телеграмм-каналы пишут о том, что армия РФ вошла в Ивановское (село к западу от Бахмута) - важный укрепрайон ВСУ. Украина этого не подтверждала.

Владимир Зеленский сегодня на Ставке коснулся ситуации в Херсонской области. Он заявил, что ВСУ продолжают удерживать плацдарм в Крынках, опровергая слова министра обороны РФ Шойгу о захвате села.

При этом "Институт изучения войны" в сегодняшней сводке заявил, что российские войска продвинулись в Крынках - что зафиксировано на одном из видео, которое датировано 20-м февраля.

ВСУ вчера нанесли удар в районе Крынок - как заявляется, по полигону российских войск.

Напомним, что вчера стало известно о похожем ударе ВСУ по россиянам под Волновахой (Угледарское направление).

Российские военные блогеры пишут, что возможная причина ударов по скоплениям российских военных - наличие у них включенных мобильных телефонов, что отслеживается ВСУ. Также они задаются вопросами - почему полигоны, где проводятся учения располагаются близко к линии фронта, куда добивают Хаймарсы.

Россияне вчера вечером нанесли удар по Одесской области - ВСУ подтвердили прилет ракеты Х-31П. Одесские паблики сообщали вечером о взрыве в районе Затоки.

Куда было попадание - не уточнялось, но эта ракета предназначена для поражения средств противовоздушной обороны западного производства. Она наводится на их радары.

Военные перспективы

Сегодня немецкий Бундестаг поддержал рекомендацию предоставить Украине дальнобойное оружие.

Конкретное оружие не называется. Но, видимо, речь идет о ракетах Taurus, способных поражать цели на расстоянии 500 километров. То есть в радиус поражения входят и Крымский мост, и многие объекты на территории РФ.

Документ внесла правящая коалиция. И теперь решение за канцлером Шольцем.

Его представитель только недавно говорил, что глава немецкого правительства все еще против поставок. Но надо полагать, что на фоне осложнившейся для ВСУ ситуации, дефицита снарядов и всеобщих мрачных прогнозов, Германия вполне может разблокировать это решение.

С другой стороны, Берлин весь период конфликта придерживался позиции, что сперва подобное оружие должны предоставить США. Но с учетом того, что американская помощь пока заблокирована, концепция может поменяться.

Да и перспективы для ВСУ на Западе рисуют в нерадужных тонах.

Агентство Bloomberg, комментируя ситуацию на фронте, пишет, что "Россия вернула себе инициативу на фронте и поставила Владимира Зеленского в невыгодное положение". Война "разворачивается в пользу Путина после нескольких месяцев тупика".

У ВСУ заканчиваются боеприпасы и оружие, а политические распри в западных столицах задерживают поставки и помощь.

И пока Запад приостанавливает дальнейшую помощь Украине, "Россия продвигается вперед на востоке Украины", пишет издание, напоминая о захвате Авдеевки. После чего "настроения в Киеве сейчас заметно ухудшились".

В Украине тоже говорят, что ситуация "критическая". Так выразился Зеленский в интервью Fox News, говоря о дефиците военных поставок. Он призвал Запад "быть быстрее, избавиться от всей бюрократии, иначе у нас не будет никакого шанса".

По словам Зеленского, других вариантов, кроме как воевать, Киев не рассматривает. В интервью Fox News президент "отказался обсуждать какой-либо "план Б" для своих войск".

Под "планом Б", вероятно, подразумеваются переговоры. Этой темы сегодня коснулись и в РФ. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с Украиной "станут возможны, когда сменится киевский режим".

В то же время он признал, что даже с нынешней властью в Украине Россия готова сесть за стол переговоров, но сама Украина этого не хочет.

Параллельно Медведев "не исключил, что для достижения целей спецоперации придется дойти до Киева" и Одессы.

Позиция российской власти здесь понятна - с одной стороны она, судя по всему, готова на переговоры с фиксацией своих нынешних завоеваний. С другой грозит, в случае отказа Украины от переговоров, пойти дальше и захватить еще больше территории.

На Западе российские предложения, судя по всему, с ходу не отметаются. Американское издание Politico сообщило, что союзники могут начать подталкивать Украину к переговорам уже в этом году - причем с фиксацией за РФ захваченных территорий.

"Когда некоторых европейских дипломатов попросили описать оптимальный исход для Украины в наступающем году, они говорили о "стабилизации" конфликта. На вопрос о том, что это повлечет за собой, дипломаты заявили, что это будет означать подталкивание Киева к началу переговоров с Путиным, чтобы заморозить конфликт и зафиксировать текущие территориальные приобретения в обмен на западные "гарантии безопасности" (например, те, которые недавно были подписаны с Францией, Германией и Великобританией) и путь к членству в ЕС", - пишет издание.

И добавляет, что отдельные группы на Западе надеются вернуться к обычному бизнесу с Россией вскоре после гипотетического замораживания войны. Этим объясняется, в частности, нежелание конфисковывать российские активы.

"Запад не отказался от Украины. Но его преобладающее внимание к управлению рисками свидетельствует о желании свести на нет конфликт и заключить сделку с Путиным, если это возможно, раньше, чем позже. Вопрос, нависающий над конфликтом, заключается в том, предотвратит ли такой подход катастрофу или приведет к чему-то худшему", - резюмирует газета.

Сколько может мобилизовать Украина?

Нехватку западной помощи украинские власти вынуждены компенсировать увеличением мобилизации. Такой вывод можно сделать из слов главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Он заявил, что если помощи от США не будет или она будет меньше обещанной, то мобилизовать нужно больше украинцев.

"Если будет помощь меньше, нам надо больше будет мобилизовать людей. Если помощь будет больше, тогда коэффициент вооруженности растет и тогда вам надо меньше людей, потому что вы можете некоторые участки фронта закрывать условно оружием, и вам не надо столько людей", - заявил Арахамия.

Правда, при этом не очень понятно, где возьмут деньги на увеличение мобилизации, если помощь от Запада будет меньше.

В то же время при любом варианте мобилизации призовут не полмиллиона украинцев, а меньше, добавил Арахамия. Но, судя по расчетам самой же власти, призвать 500 тысяч скорее всего просто не смогут.

В украинских СМИ на днях приводилась калькуляция властей относительно числа мужчин подлежащих мобилизации по новому законопроекту.

Если считать по владельцам ИНН, то среди них 11,1 миллиона мужчин возрастом от 25 до 60 лет. Но более миллиона из них уже служат в разных военных и силовых структурах.

При этом из оставшихся десяти миллионов нужно больше половины вычеркнуть. Около трех миллионов мужчин остались на захваченных территориях, еще миллион - за границей. Полтора миллиона - инвалиды разных групп.

То есть, остается около 4,5 миллионов потенциальных военнообязанных. Из них, по расчетам группы нардепа Дмитрия Наталухи ("Слуга народа") 2,8 миллиона официально трудоустроены, а еще почти 600 тысяч - это физлица-предприниматели (ФОПы).

И еще 950 тысяч мужчин "просто есть" - они нигде не числятся и не платят никаких налогов.

Но и всех этих людей нельзя будет мобилизовать. На Банковой неоднократно заявляли, что обеспечение одного солдата (в среднем 80 тысяч грн в месяц) потребует брони для 4-5 человек, которые будут платить налоги на армию.

То есть, чтобы мобилизовать полмиллиона человек - такую цифру со ссылкой на военных озвучивал Зеленский - нужно будет забронировать от мобилизации еще два миллиона (и это по минимальным прикидкам).

Судя по количеству тех военнообязанных мужчин, кто реально платит налоги - 3,4 миллиона - теоретически ВСУ могут домобилизовать еще максимум 850 тысяч человек из числа тех 950 тысяч, кто никаких налогов не платит.

Однако цифра в 950 тысяч очень условна. Тут могут быть и люди, которые, например, уехали из Украины нелегально. Кроме того, людей, которые нигде не работают, в принципе очень трудно найти для доставки в военкомат - они могут просто прятаться по домам.

Поэтому для военкомов проще проводить мобилизацию среди работающих, раздавая повестки через руководство предприятия. Но бизнес уже бьет во все колокола, так как мобилизация создает огромный дефицит рабочей силы (в том числе и потому, что люди боятся официально трудоустраиваться). И если будет ещё призыв сотен тысяч работающих, то значительная часть экономики может просто остановиться.

Исходя из чего цифра в полмиллиона мобилизованных выглядит уже сейчас достаточно нереальной. К слову, это к вопросу о соотношения мобилизационных потенциалов Украины и РФ. Российские власти сечам заявляют, что даже без мобилизации набирают в месяц в армию на контракт по 40-50 тысяч человек (то есть - полмиллиона или более в год). Правда, некоторые эксперты ставят под сомнение достоверность этих цифр, отмечая, что в реальности речь идет о примерно 20 тысячах в месяц. Но это тоже немалые цифры.

Если же Россия объявит мобилизацию, то, с учетом общего количества населения, набрать 500 тысяч человек труда не составит (ряд независимых наблюдателей полагает, что и в 2022 году году было мобилизовано не 300 тысяч человек, как заявлялось официально, а более полумиллиона). Поэтому в любом случае, по числу людей, которые могут быть отправлены на фронт, Украина с Россией соревноваться точно не сможет. И украинским властям нужно искать иные методы удержания фронта, если таковые, конечно, есть.

Тем временем, Зеленский озвучивает идею резко повысить выплаты военным. На встрече с фракцией "Слуга народа" он сказал об обсуждении возможности увеличить уровень выплат солдатам на передовой до 200 тысяч гривен (сейчас - 100 тысяч). Правда, тут толе возникает вопрос - откуда взять деньги в условиях проблем с западной помощью. Также вопрос - даст ли это большой эффект с учетом того, что те люди, которые сейчас пытаются уклониться от службы делают это из страха за свою жизнь или непонимания смысла идти на войну. И не факт, что повышение суммы выплат эти чувства сможет перебить.

К тому же эти деньги (также как и сейчас 100 тысяч) будут получать только те, кто находится на передовой. При выводе в тыл (а там сейчас находится большая часть украинской армии) эти выплаты резко уменьшаются.

Правда, Зеленский намерен также побольше отправить солдат из тыла на фронт (что также вряд ли повысит привлекательность воинской службы для потенциальных мобилизованных).

На все той же встрече с фракцией Зеленский сообщил, что сейчас проходит аудит в ВСУ, и новый главнокомандующий уже нашел тысячи военных, которые ни разу не были в зоне боевых действий.

И еще по интересным заявлениям президента на заседании фракции.

Зеленский поставил там вопрос о необходимости противостоять "дестабилизации работы парламента", которую, по словам президента, россияне планируют к маю.

"Президент обратился ко всем, чтобы мы все держались вместе. Потому что россияне активно думают о том, чтобы дестабилизировать парламент и сделать так, чтобы уже условно с мая целые фракции не выходили на работу. Это будет частью большой информационной кампании против него, что вроде бы он уже нелегитимен", – сказал один из участников заседания фракции.

Речь идет, очевидно, об активно обсуждаемой в последнее время в политических кругах теме - будет ли Зеленским легитимным президентом после 20 мая 2024 года, когда истекает 5-летний срок его полномочий.

Мнения политиков и юристов расходятся.

Одни говорят, что президент будет нелегитимным, так как в Конституции нет упоминаний о запрете на выборы президента во время военного положения (в отличие от Верховной Рады, чьи полномочия, согласно Основному закону, продолжаются до дня первого заседания первой сессии новоизбранного состава парламента). Особенно активно эту тему качают сейчас сторонники экс-президента Петра Порошенко.

Их оппоненты же напоминают, что в Конституции говорится об исполнении президентом полномочий до вступления на пост его новоизбранного преемника. Тем более что в законе о военном положении эту норму прямо связывают с ситуацией, когда действие мандата президента закончилось в данный период.

Но, тем не менее, как показало заявление Зеленского на заседании фракции, на Банковой, очевидно, определенную угрозу для себя по этой теме видят. И даже, как видим, не исключают некий политический кризис в связи с этим, заранее объявив, что его готовят россияне.

Но насколько действительно остро встанет вопрос о легитимности Зеленского после 20 мая в первую очередь зависит от ситуации, к тому времени будет в стране и на фронте.

"Сам по себе тезис об "утрате легитимности" Зеленским после 20 мая не станет локомотивом каких-либо больших потрясений, если ситуация в стране к тому времени будет примерно такая же плюс-минус как и сейчас. Однако если резко ухудшится положение на фронте, начнутся из-за перебоев с западной помощью социально-экономические проблемы, продолжатся коррупционные скандалы, и всем этим воспользуются оппоненты Зеленского для резкого наката на президента и тем более если к этому движу подключится Залужный, то тема "а президент-то нелегитимный" может этот накат значительно усилить. И ее наверняка будут тогда широко использовать", - сказал "Стране" источник в политических кругах Украины.