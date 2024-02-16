Украина подписала с Германией "соглашение о гарантиях безопасности".

Президент Украины Зеленский сообщает, что оно закрепляет немецкую поддержку для Украины на уровне более 7 млрд евро на этот год.

"Это оружие, по которому уже есть конкретные контракты. В соглашении зафиксирована четкая позиция Германии по санкциям против агрессора, трибунала, замороженных активов", - пишет президент.

Отметим, что слово "гарантии" в документе не упоминается. Он называется "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Федеративной Республикой Германия".

В случае повторного вторжения РФ в Украину в течение 24 часов будут созваны консультации для определения дальнейших шагов, а Германия "предоставит Украине при необходимости быструю и постоянную помощь в сфере безопасности, современную военную технику во всех необходимых сферах, а также экономическую помощь".

Но конкретные объемы и сроки поставок этой помощи не указаны и остаются на усмотрение Берлина.

По поводу последнего есть важная оговорка - "Германия напоминает, что национальные бюджетные ассигнования применяются и требуют четкого разрешения германского Бундестага".

То есть в каждом случае выделения денег решение по факту будет принимать парламент Германии на свое усмотрение.

Документ действует 10 лет со дня подписания.

Напомним, что сегодня Зеленский прибыл в Германию, где сегодня начнется Мюнхенская конференция по безопасности.

Мы писали о том, что Макрон и Зеленский собираются подписать соглашение о гарантиях безопасности для Украины.