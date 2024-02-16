В пятницу, 16 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию, где сегодня начинается Мюнхенская конференция по безопасности.

Ожидается, что там могут быть подписаны новые договора о гарантиях безопасности Украине.

Владимир Зеленский в Мюнхене

Напомним, что в Белом доме сообщили о планируемой встрече вице-президента США с Зеленским на Мюнхенской конференции.

Ранее французские СМИ писали, что Зеленский в Париже подпишет соглашение о "гарантиях безопасности" Франции для Украины.

Напомним, что Великобритания пока единственная подписала такой договор.

По данным СМИ, кроме Германии, у Владимира Зеленского запланированы рабочие визиты и в другие страны Европы. Запланированы визиты в Мюнхен, Берлин, Париж и, возможно, Лондон.

Война в Украине идет уже 723-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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