Зеленский прибыл в Германию, где сегодня начнется Мюнхенская конференция по безопасности
В пятницу, 16 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию, где сегодня начинается Мюнхенская конференция по безопасности.
Ожидается, что там могут быть подписаны новые договора о гарантиях безопасности Украине.
Владимир Зеленский в Мюнхене
Напомним, что в Белом доме сообщили о планируемой встрече вице-президента США с Зеленским на Мюнхенской конференции.
Ранее французские СМИ писали, что Зеленский в Париже подпишет соглашение о "гарантиях безопасности" Франции для Украины.
Напомним, что Великобритания пока единственная подписала такой договор.
По данным СМИ, кроме Германии, у Владимира Зеленского запланированы рабочие визиты и в другие страны Европы. Запланированы визиты в Мюнхен, Берлин, Париж и, возможно, Лондон.
Война в Украине идет уже 723-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.
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