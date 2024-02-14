Германии, вероятно, придется сокращать социальные расходы, чтобы реализовать свои "грандиозные военные амбиции". После вторжения РФ в Украину Берлин начал "революционную трансформацию".

Об этом пишет Financial Times.

В этом году Германия потратит на оборону почти 72 миллиарда евро - больше, чем когда-либо в истории Бундесвера. Около 52 миллиардов евро поступят из регулярного бюджета и 19,8 миллиарда евро из инвестиционного фонда.

Также создан новый фонд в 100 миллиардов евро, финансируемый за счет долга Бундесвера, а в среднесрочной перспективе Берлин хочет выйти на оборонные траты в 2% ВВП.

"Но растет беспокойство по поводу того, что произойдет после 2027 года, когда фонд иссякнет. Эксперты полагают, что тогда стране придется выделять дополнительно 25–30 миллиардов евро в год из общего бюджета, чтобы достичь цели в 2% - ошеломляющая сумма, которая может потребовать резкого сокращения расходов на социальное обеспечение, если страна захочет сбалансировать расходы", - пишет FT.

В правительстве ФРГ открыто говорит об этой проблеме только министр обороны Борис Писториус. По его словам, отсутствие долгосрочной перспективы делает практически невозможным для Бундесвера и производителей оружия планирование будущего.

Источники FT говорят, что никто в правительстве ФРГ, похоже, не знает, как достичь цели в 2%, особенно учитывая жесткие ограничения немецкого бюджета.

"Придется ли нам сокращать бюджет социального обеспечения? Отменить долговой тормоз? Повысить налоги? Мы откладываем решение, но в чем-то придется пойти на уступки. Суммы просто не складываются", - заявил анонимно один из министров.

Ранее мы подробно писали о том, какие на Западе возникают сложности с увеличением оборонного бюджета и производства оружия.

Напомним, Писториус заявлял, что пока не видит угрозы нападения РФ на страны НАТО, но призвал готовиться к вызовам.