Германия не сможет сама закрыть потребности Украины в оружии, если американская помощь прекратится, поэтому остальные страны ЕС должны увеличить поставки.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе бюджетных дебатов в Бундестаге, передает Stern.

"Было бы высокомерием полагать, что мы сможем исправить это самостоятельно", - сказал Шольц, имея в виду возможную неспособность США предоставить поддержку.

Если же американская помощь все-таки прекратится, "Германия станет крупнейшим сторонником поставок оружия Украине по всему миру", поэтому важно, "чтобы больше стран приняли активное участие", добавил канцлер.

Он заверил, что Берлин продолжит "вносить свой большой вклад", потому что "границы в Европе больше не должны перемещаться силой".

На фоне этого заявления правительство ФРГ объявило о новом пакете военной помощи Украине. В него войдут:

ракеты к ЗРК IRIS-T;

1 тыс. 155-мм артснарядов;

22 бронеавтомобиля FFG APC;

4 вездехода Bandvagn 206;

3 машины разминирования WiSENT 1 MC;

1 мостоукладчик Biber;

14 танковых противоминных тралов;

1 морская система разминирования;

1 система наблюдения.

Напомним, недавно Шольц уже высказывал претензии ко всему ЕС, что Германия делает самый большой вклад в поддержку Украины.

А глава комитета бундестага по обороне Агнес Штрак-Циммерман критиковала Францию, что она много говорит о поддержке Украины, но поставляет при этом мало оружия.

Ранее Financial Times опубликовало призыв лидеров Германии, Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов усилить военные поставки Украине.