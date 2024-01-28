Западная поддержка Украины находится на "критическом этапе".

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью новостному ресурсу RND.

Также, выступая на конференции европейских делегатов Социал-демократической партии Германии, Шольц сказал, что страны Евросоюза должны значительно увеличить свою помощь Киеву, поскольку сейчас более чем половину вносит одна Германия, которая пообещала Украине в этом году семь миллиардов евро.

"Не может быть правильным, что у Германии такая большая доля. Месседж для Путина должен заключаться в том, что он может не ожидать, что европейская и американская поддержка Украины уменьшится", - добавил немецкий канцлер.

На днях министр финансов Германии Кристиан Линднер сделал похожее заявление: по его словам, Германия в долгосрочной перспективе не сможет поддерживать военные возможности Украины в одиночку.

Напомним, накануне агентство Bloomberg сообщало, что в феврале канцлер Германии Олаф Шольц поедет в США к американскому президенту Джо Байдену обсуждать поддержку Украины.

Перед этим министр обороны США Ллойд Остин заявил, что у Соединенных Штатов закончились деньги для помощи Украине. По его словам, Штаты не в состоянии поставлять Киеву ракеты и боеприпасы на том же уровне, что и год назад.