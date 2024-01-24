Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что у США больше нет денег для Украины.

Такое признание он сделал во время выступления на ежемесячной конференции 50 стран, координирующих поддержку Украины, сообщает Associated Press.

"У США у кончились деньги для помощи Украине, и мы не в состоянии поставлять Киеву ракеты и боеприпасы на том же уровне, что и год назад", – констатировал Остин.

"Я призываю эту группу копать глубже, чтобы предоставить Украине больше жизненно важных наземных систем противовоздушной обороны и перехватчиков", – добавил он, обратившись к союзникам.

Кроме того, АР передает слова помощника министра обороны по международным делам Селесты Уолландер, которая сообщила, что министерство обороны Украины ежедневно получает отчеты о нехватке у подразделений вооружения и боеприпасов.

Как мы писали, вчера Уолландер говорила, что некоторые подразделения ВСУ уже не имеют нужных боеприпасов из-за прекращения американской помощи.

А вскоре и в Белом доме сделали заявление на эту тему: по словам его представителя, Украине приходится делать сложный выбор, что сбивать, а какие ракеты оставлять на потом.