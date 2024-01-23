Некоторые подразделения ВСУ уже не имеют нужных боеприпасов из-за прекращения американской помощи.

Об этом помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер сообщила на слушаниях в Конгрессе.

"Мы слышали отчеты, полученные от украинского правительства, от министерства обороны и Генерального штаба Украины, и свидетельствующие об их обеспокоенности тем, что, по их мнению, у подразделений нет боеприпасов, которые им требуются. Власти в Киеве заявляют, что боеприпасов нет в связи с приостановкой основной части американской военной помощи ввиду того, что Вашингтон израсходовал отведённые на такие программы бюджетные средства", – сказала она.

По ее словам, США продолжают поставки оружия Украине по ранее заключенным в 2022-2023 годах контрактам. Представитель минобороны уточнила, что речь идет об оружии, которое произвели, но по каким-то причинам еще не поставили в Украину.

"Большая часть военных возможностей, с целью обеспечения которых в последние два года заключались контракты, доставлялась по мере готовности", - сообщила она.

Уолландер подчеркнула, что поддержка, которую США смогут оказать Украине, не будет соответствовать уровню 2022 года, когда Конгресс "щедро" согласовывал ассигнования.

Напомним, в конце декабря США выделили Украине последний пакет военной помощи.

Между тем в Белом доме допустили отказ Запада от помощи Украине, если Конгресс США не выделит деньги Киеву.