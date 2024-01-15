Оборонная промышленность Украины испытывает самые большие сложности с производством артиллерийских боеприпасов.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в эфире телемарафона.

"Тяжелее всего идет производство артиллерийских боеприпасов, потому что это - дефицитная позиция глобально в мире. Компоненты для ее производства - взрывчатое вещество и порох - являются дефицитными позициями в мире. Речь не только об Украине, но и о Евросоюзе, и Соединенных Штатах", - сказал Камышин.

Напомним, в декабре Александр Камышин заявлял, что Киев достиг договоренности с двумя ведущими американскими компаниями о совместном производстве в Украине боеприпасов 155-го калибра, однако их производство начнется не раньше, чем через два года.

А сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договоренностях с западными союзниками по наращиванию производства беспилотников и боеприпасов в Украине, а также анонсировал "хорошие новости по системам ПВО".

Также на днях западные СМИ сообщали, что представители нескольких ведущих американских оборонных компаний провели встречу с сотрудниками администрации президента США, чтобы обсудить производство оружия для Украины.