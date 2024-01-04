Украина пытается заменить снаряды, которых не хватает, дронами. Это самый дешевый вариант поражения, хотя и не самый мощный.

Об этом заявил немецкому журналу Der Spiegel Федерико Борсари из Центра анализа европейской политики в Вашингтоне.

Снаряженный взрывчаткой беспилотник с функцией FPV, стоит по 700–900 евро за штуку. "Это намного дешевле" западного артиллерийского снаряда, который обычно стоит от 2500 до 4000 евро.

Однако, предупреждает эксперт, полноценной заменой артиллерии FPV-дроны стать не могут - артиллерийский снаряд несет гораздо больше взрывчатого вещества.

Поэтому дроны FPV не могут достичь такой разрушительной силы, но могут в некоторой степени компенсировать ее за счет высокой точности.

"Но, когда дело доходит до атаки нескольких целей на открытом воздухе, военных объектов или аэродромов, артиллерия по-прежнему остается наиболее эффективным средством", - резюмирует Борсари.

Отметим, что военные паблики с начала декабря пишут о том, что ВСУ пытаются компенсировать нехватку снарядов беспилотниками.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в наступившем году Украина произведет миллион FPV-дронов. Но Spiegel пишет, что сейчас преимущество по этому типу вооружений на стороне РФ.