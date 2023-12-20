По данным военных пабликов, под Авдеевкой и на других направлениях ВСУ сейчас пытаются компенсировать нехватку снарядов беспилотниками.

Производство снарядов сейчас уперлось в свои потолки по всему миру и, к тому же, их массовое производство в Украине запустить трудно. А вот беспилотники делать проще - производство можно развернуть в любом подвале. И один FPV-дрон значительно дешевле в производстве одного снаряда, а бьют они точнее.

То есть, вероятно, стратегия Украины может заключаться в замене снарядов дронами.

Президент Владимир Зеленский вчера заявил, что Украина в следующем году произведет миллион дронов. Минстатегпром сегодня уточнил, что речь об FPV-дронах. По данным ведомства, в декабре их производство достигло 50 тысяч единиц в месяц (это 600 тысяч в год).

Дополнительно в следующем году, как ожидается, будет возможность производить более 10 тысяч ударных дронов средней дальности и более тысячи дронов с дальностью свыше 1000 км.

При этом нужно отметить, что дроны не могут полноценно заменить артиллерийские снаряды. Они хороши для ударов по открытым или движущимся целям, а вот "разбирать" укрепления и создавать концентрацию огня для последующего штурма - в этом амплуа беспилотники менее эффективны, чем крупнокалиберная артиллерия. Но для целей обороны дроны вполне подойдут.

Правда, как признают и в Украине, россияне также быстрыми темпами наращивают производство дронов и сейчас почти на всех участках фронта у них в этом виде оружия многократный перевес. Что украинские военные называют одной из главных проблем.

Ранее в Минобороны сообщили, что Украина будет компенсировать дефицит артиллерийских снарядов производством дронов.