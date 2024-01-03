Производственные мощности украинского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в 2023 году выросли в три раза. На текущий год поставлена амбициозная добиться шестикратного роста.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

"Производственные мощности украинского ОПК в 2023 году выросли в три раза. На текущий год установлена новая цель – рост в шесть раз", - заявил премьер.

"Это означает больше дронов, больше снарядов, больше патронов и бронированной техники для наших военных. Входим в новый 2024 год с новыми силами. Уверенные в собственных возможностях и солидарности союзников, готовы к новым вызовам и твердо верим в нашу победу", - подчеркнул Шмыгаль.

Также он добавил, что в этом году власти планируют потратить более 750 млрд грн на выплаты военнослужащим. Более 265 млрд грн – на закупку, производство и ремонт вооружения.

Недавно Шмыгаль заявил, что в оборонном комплексе Украины задействованы 300 тысяч человек.

А президент Владимир Зеленский объявил о создании Альянса оборонных индустрий.

"Украина заинтересована в локализации производства техники, необходимой для защиты, и каждой из оборонных систем, которые используются украинскими воинами и дают наилучшие результаты в производстве оружия", - заявил президент, выступая на форуме.

Война в Украине идет уже 679-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россия вчера нанесла по Украине новый массированный ракетный удар. Из 99 ракет были уничтожены 72. Из них около 60 в районе Киева. Также был атакован Харьков. Были подбиты все десять сверхзвуковых ракет "Кинжал". Это считается крупнейшей атакой этим типом боеприпасов за всю историю войны.

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