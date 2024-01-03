В среду, 3 января, в Украине идет 679-й день войны.

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3 января

12.25 РФ изменила тактику массированных ракетных обстрелов Украины, считает британская разведка.

Если год назад удары наносились по энергетике, то в этом году их целями стали в основном объекты оборонной промышленности.

"Российские специалисты по планированию почти наверняка осознают растущую важность относительного оборонно-промышленного потенциала по мере подготовки к длительной войне", - говорится в сводке.

Отмечается, что на две последние атаки 29 декабря и 2 января РФ потратила "значительную часть запасов крылатых и баллистических ракет воздушного базирования", накопленных ею за последние месяцы.

11.50 Украинских энергетиков проверят на правомерность выдачи брони от мобилизации, сообщает Минэнерго.

Был выявлен факт злоупотребления бывшим советником министра энергетики, которого для уклонения от службы зачислили на работу в "Черкассыоблэнерго", которую он игнорировал, получая зарплату.

Делом занимается прокуратура. Минэнерго поручило всем энергокомпаниям проверить своих сотрудников.

11.41 В РФ начали задерживать людей за съемку работы ПВО.

Мужчину задержали в Белгороде после вчерашнего обстрела и заставили публично извиняться.

11.12 В Харьковской области взрывы, сообщают местные паблики.

10.35 Вчера, вскоре после массированного ракетного обстрела Украины, многие украинские телеграм-каналы опубликовали как новость заявление посла США в Украине Бриджит Бринк - о том, что Киев может сам определять дальность и место ударов из комплексов HIMARS.

Однако это заявление Бринк оказалось старым. Она сделала его еще в начале июня 2022 года, накануне первых поставок HIMARS Украине с ракетами дальностью до 70-80 километров.

10.30 Херсон после ночных обстрелов.

Пострадал Днепровский район, обошлось без жертв и раненых, сообщает ОВА.

10.17 На Купянском и Бахмутском направлениях армия РФ продолжает интенсивное наступление, сообщает командующий Сырский.

Под Бахмутом бои продолжаются около Богдановки, также РФ пытается наступать в направлении Часов Яра.

В попытке наступления на Купянск армия РФ ежедневно атакует под Синьковкой.

На Лиманском направлении РФ проводит перегруппировку после понесенных потерь, активно сбрасывает авиабомбы.

На всех направлениях стало больше штурмов с использованием техники.

ВСУ держат оборону, сообщает Сырский.

09.55 Армия РФ "несколько уменьшила" количество пехотных атак, но уже вторые сутки активно наносит авиаудары и обстреливает позиции ВСУ из артиллерии.

Об этом сообщил генерал Тарнавский, командующий на участке от Авдеевки до Работино.

В общей сложности за прошедшие сутки армия РФ нанесла 25 авиаударов, провела 25 боевых столкновений и совершила 937 артобстрелов.

Наиболее активны россияне около Авдеевки и на Марьинском направлении.

09.47 Новый глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал передать Украине больше дальнобойных ракет в ответ на массированные ракетные удары РФ.

"Мы должны ответить на последнее нападение на Украину языком, понятным Путину: ужесточением санкций, чтобы он не мог производить новое оружие из контрабандных компонентов, и предоставлением Киеву ракет большой дальности, которые позволят ему уничтожить стартовые площадки и командные центры", - написал Сикорский в Х.

09.22 Прокуратура опубликовала фото последствий ночных обстрелов Харькова ракетами С-300.

Удар наносился по гражданской инфраструктуре Основянского района Харькова.

Частично разрушена школа, поврежден детсад. В жилых домах выбиты окна.

Жертв и пострадавших нет. Одного мужчину деблокировали из его дома.

09.13 В больнице скончалась еще одна жертва ракетного обстрела Киева 29 декабря, сообщает КГВА.



09.08 Власти Курской области заявляют об утреннем обстреле.

Губернатор заявляет, что в Железногорском районе повреждена подстанция, без света остались несколько населенных пунктов.

08.52 "Институт изучения войны" (США) пишет, что ВСУ "отбили неустановленные позиции к югу от Вербового".

При этом "Институт" сообщает, что россияне продвинулись на западе от села Работино со стороны Копаней и атакуют со стороны Новопрокоповки (к югу от Работино).

Что же до авдеевского участка, то, как пишет "Институт" в своей утренней сводке, "российские войска недавно совершили подтвержденное наступление к северо-западу от Авдеевки" и продвинулись к северо-западу от Степного.

Также, как пишет ISW, российские войска продвинулись к северо-западу и юго-западу от Бахмута. На кадрах, опубликованных 1 и 2 января, видно, что российские войска наступали на северную и восточную окраину Богдановки и продвинулись севернее Курдюмовки.

На сватовском участке "Институт" зафиксировал продвижение россиян западнее Кармазиновки (11 километров к юго-западу от Сватово) и Площанки (15 км к северо-западу от Кременной).

08.07 Главное из сводки ВСУ на утро.

За прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений.

Всего враг нанес 89 ракетных и 72 авиационных ударов, в том числе дронами типа Shahed-136/131, совершил 48 обстрелов из рсзо. В результате российских террористических атак есть погибшие и более 130 раненых гражданских, среди которых есть дети. Разрушения и повреждения получили более 100 частных жилых и многоквартирных домов.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 7 атак возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупанты штурмовых действий не вели.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 6 атак противника в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 8 атак противника вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области. Юго-восточнее Новобахмутовки наши защитники улучшили тактическое положение.

На Марьинском и Шахтерском направлениях враг штурмовых действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаку противника неподалеку от Работино Запорожской области. В районе Вербового наши войска продвинулись вперед, заставив врага покинуть некоторые позиции.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий.

07.53 Ночью россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии. О погибших и пострадавших не сообщается.

07.42 В ООН призвали Украину и Россию к "немедленным шагам по деэскалации".

Такую заявление сделал Верховный комиссар по правам человека Фолькер Тюрк.

Он призвал Украину и РФ обеспечить защиту гражданского населения и соблюдение норм международного права.

"Тревожная эскалация боевых действий, десятки гражданских лиц убиты в Украине и России. Международное гуманитарное право запрещает неизбирательные атаки и нападения на гражданские объекты", - заявляет Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в соцсети X.

Так в ООН прокомментировали воздушные атаки последних дней.