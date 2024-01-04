Спикер Палаты представителей Майк Джонсон во главе группы законодателей посетил южную границу США в Техасе, чтобы обвинить Байдена в предательстве в связи с миграционной политикой администрации Белого дома.

"Это безумие, только одно слово мне приходит на ум, или предательство, я не знаю. Надеюсь, это прекратится. Мы здесь, чтобы так и случилось", - заявил Джонсон.

Споры относительно мер по защите от нелегальной миграции стали главной причиной, по которой Конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю.

Палата представителей, от которой Белый дом ждет соответствующего решения, вернется к работе только 9 января.

Но республиканцы, которые составляют в ней большинство, уже дали понять, что без ужесточение мер по борьбе с миграцией помощь Украине одобрена не будет.

Ранее республиканцы Палаты Представителей разделили помощь Украине и Израилю. В конце октября они обнародовали предложение на экстренную помощь для Израиля в сумме 14,3 млрд долларов, как того потребовал новый спикер нижней палаты парламента США.

При этом конгрессмены хотят профинансировать эту помощь путем сокращения расходов Службы внутренних доходов (IRS), направленных на борьбу с налоговым мошенничеством и улучшение обслуживания налогоплательщиков.

Такой законопроект опубликовал комитет по вопросам регламента.

В предложении Белого дома помощь и Израилю, и Украине шла одним пакетом и без компенсаторов в виде сокращения расходов.

Но республиканцы настаивали на разделении помощи двум странам. При этом Израилю хотят выделить деньги прямо сейчас, а когда будут рассматривать вопрос помощи Украине - непонятно.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сказал, что новые расходы должны быть покрыты другими сокращениями расходов, чтобы избежать увеличения долга.