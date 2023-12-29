Президент США Джо Байден в связи с сегодняшней ракетной атакой призвал Конгресс выделить средства Украине. Байден выступил с заявлением, в котором заявил, что этот удар служит напоминанием о намерениях президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает CNN

"Это суровое напоминание миру о том, что спустя почти два года этой разрушительной войны, цель Путина остается неизменной. Он стремится уничтожить Украину и подчинить себе ее народ. Его необходимо остановить", — заявил Байден.

Он заявил, что предоставленные США системы обороны перехватили многие российские беспилотники и ракеты, запущенные сегодня.

"Если Конгресс не примет срочных мер в новом году, мы не сможем продолжать отправлять оружие и системы ПВО, необходимые Украине. Ставки этой борьбы выходят далеко за пределы Украины. Они влияют на весь НАТО, безопасность Европы и будущее трансатлантических отношений", – написал Байден.

Ранее посол США Бринк в связи с ракетной атакой напомнила Вашингтону, что Украина нуждается в финансировании.

Утром в Минздраве опубликовали сводку пострадавших от массированного ракетного удара.

Война в Украине идет уже 674-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Донецком направлении резко уменьшилось количество российских авиаударов. Если раньше было до 20 ударов в сутки, то в последние два дня - до десяти. Украинские военные связывают это с потерями самолетов, которые несут россияне в последние дни. В то же время в Херсонской области россияне возобновили пуски авиабомб после некоторого затишья.

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