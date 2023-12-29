Еще до сегодняшней ракетной атаки украинские военные специалисты заявляли о том, что Россия давно ведет охоту на предприятия ВПК.

Эксперт по РЭБ и дронам Сергей Бескрестнов на днях в эфире одного из YouTube-каналов заявлял, что "Россия активно выслеживает наши оборонные предприятия", и среди их работников есть много информаторов РФ.

"У нас, к сожалению, предателей очень много, пенсионеры (работники заводов - Ред.) сливают, где, что, куда отправляется... На одном производственном предприятии был уничтожен ангар с готовой продукцией, очень большой ущерб понесли. Когда начали контрики разбираться, оказалось, что дедушка, который там был главным инженером, за десятку долларов (10 тысяч - Ред.) сообщил, когда надо было это сделать (нанести удар - Ред.)", - заявил Бескрестнов.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что "столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели".

В отдельном большом материале мы подробно разбирали, каковы были цели и какие оказались последствия нового масштабного ракетного удара РФ, который произошел сегодня рано утром.