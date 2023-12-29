Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил массированную ракетную атаку по Украине. Он призвал Россию немедленно прекратить обстрелы.

"Я шокирован еще одной российской полномасштабной серией скоординированных атак ракетами и беспилотниками по территории Украины ночью. Международное гуманитарное право прямо запрещает нападения, преднамеренно нацеленные на гражданские объекты, а также неизбирательные нападения ни при каких обстоятельствах", - заявил Тюрк.

По последним данным, в результате атаки погибли 27 человек, более 120 получили ранения.

Мы подробно разбирали, каковы цели и последствия нового масштабного удара РФ.

Война в Украине идет уже 674-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Донецком направлении резко уменьшилось количество российских авиаударов. Если раньше было до 20 ударов в сутки, то в последние два дня - до десяти. Украинские военные связывают это с потерями самолетов, которые несут россияне в последние дни. В то же время в Херсонской области россияне возобновили пуски авиабомб после некоторого затишья.

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