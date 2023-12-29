Комиссар ООН по правам человека осудил массированный обстрел РФ украинских городов
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил массированную ракетную атаку по Украине. Он призвал Россию немедленно прекратить обстрелы.
"Я шокирован еще одной российской полномасштабной серией скоординированных атак ракетами и беспилотниками по территории Украины ночью. Международное гуманитарное право прямо запрещает нападения, преднамеренно нацеленные на гражданские объекты, а также неизбирательные нападения ни при каких обстоятельствах", - заявил Тюрк.
По последним данным, в результате атаки погибли 27 человек, более 120 получили ранения.
Мы подробно разбирали, каковы цели и последствия нового масштабного удара РФ.
Война в Украине идет уже 674-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Донецком направлении резко уменьшилось количество российских авиаударов. Если раньше было до 20 ударов в сутки, то в последние два дня - до десяти. Украинские военные связывают это с потерями самолетов, которые несут россияне в последние дни. В то же время в Херсонской области россияне возобновили пуски авиабомб после некоторого затишья.
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