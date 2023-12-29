В Смеле Черкасской области был прилет ракеты по частным домам.

Об этом сообщает в телеграм-канале заместитель главы Офиса президента Алексей Кулеба.

"Попадание вражеской ракеты по частным домам. Предварительно шесть пострадавших, один тяжелый. Также повреждены 12 частных домов. На месте работают все экстренные службы, представители властей. Людям оперативно оказывается помощь. Все дома будут отремонтированы и восстановлены", - сказано в посте Кулебы.



Он добавил, что всего в Украине в результате утреннего массированного обстрела 26 погибших, более 120 человек ранены.

Ранее мы подробно рассказывали о целях и последствиях нового масштабного удара РФ, который произошел утром.

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