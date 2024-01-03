Белый дом не сможет найти средства для Украины в альтернативных источниках, если Конгресс не согласует запрос о новой помощи Киеву.

Об этом заявил на брифинге представитель администрации Джон Кирби.

По его словам, переданный в конце прошлого года оружейный пакет без решения законодателей становится последним. 27 декабря Белый дом выделил Украине военную помощь на 250 миллионов долларов. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В пакет вошли боеприпасы для средств ПВО, РСЗО HIMARS и артиллерии.

Ранее стало известно, что США придется выбирать между собственной боеготовностью и поставками оружия Украине после того, как будут исчерпаны средства на поддержку Киева.

Bloomberg сообщил, что у Пентагона есть обходной путь, чтобы отправить Украине оружие.

В публикации говорилось, что запасы могут быть сокращены и пополнены позже. По оценкам Пентагона, США все еще могут отправить Украине военную технику на сумму 4,6 миллиарда долларов в соответствии с так называемыми президентскими полномочиями по сокращению. Однако у них есть только 1 миллиард долларов на покупку нового оборудования взамен старого.