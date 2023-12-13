Президент США Джо Байден рассмеялся, когда у него прямо спросили, хочет ли он, чтобы Украина победила в войне против России.

Видео с такой необычной реакцией главы Соединенных Штатов опубликовали журналисты после брифинга по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме.

"Да или нет?!", - требовал ответа настойчивый журналист, но Байден даже закрыл глаза и начал смеяться.

Ранее во время брифинга с журналистами в Белом доме Владимир Зеленский не ответил на вопрос о том, сможет ли Украина победить без помощи США.

Об этом сообщила в соцсети Х журналистка агентства Bloomberg из пресс-пула Белого дома Дженнифер Джейкобс.

"Я спросила Зеленского во время встречи с Байденом в Овальном кабинете, сможет ли он победить Россию без дополнительной помощи США. Он ответил молчанием, слегка пожав плечами", – написала она.

Известно, что Байдет настаивает, чтобы Конгресс одобрил помощь Украине до праздников.

Принимаемые нами сейчас решения определят будущее на грядущие десятилетия, особенно в Европе. Об этом заявил Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме.

"И это один из тех моментов: Конгресс должен проголосовать за дополнительное финансирование для Украины до перерыва в работе на праздники, прежде чем они сделают Путину самый большой рождественский подарок, который они могут ему сделать", - заявил президент США.