Энтони Блинкен. Фото - Фейсбук

Белый дом выделяет Украине военную помощь на 250 миллионов долларов. Это последний пакет в текущем году.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В пакет помощи вошли боеприпасы для средств ПВО, РСЗО HIMARS, артиллерии:

  • дополнительные боеприпасы для ЗРК NASAMS;
  • зенитные ракеты Stinger;
  • компоненты системы ПВО;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
  • ракеты TOW;
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • более 15 миллионов патронов к стрелковому оружию;
  • взрывные боеприпасы для ликвидации помех;
  • запчасти, медицинское оборудование, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Ранее бывший сотрудник Белого дома объяснил, почему США приостановили помощь Киеву.

Война в Украине идет уже 672-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью ВСУ нанесли удар по российскому Черноморскому флоту - запущенные с украинских самолетов ракеты Storm Shadow потопили большой десантный корабль "Новочеркасск", стоявший в порту Феодосии. Также вчера главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что ВСУ отошли из западных окраин города Марьинки. 

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