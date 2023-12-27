США выделили Украине самый последний в году пакет. В него вошли боеприпасы для ПВО, HIMARS и артиллерии
Белый дом выделяет Украине военную помощь на 250 миллионов долларов. Это последний пакет в текущем году.
Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
В пакет помощи вошли боеприпасы для средств ПВО, РСЗО HIMARS, артиллерии:
- дополнительные боеприпасы для ЗРК NASAMS;
- зенитные ракеты Stinger;
- компоненты системы ПВО;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- ракеты TOW;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- более 15 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- взрывные боеприпасы для ликвидации помех;
- запчасти, медицинское оборудование, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
Ранее бывший сотрудник Белого дома объяснил, почему США приостановили помощь Киеву.
Война в Украине идет уже 672-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью ВСУ нанесли удар по российскому Черноморскому флоту - запущенные с украинских самолетов ракеты Storm Shadow потопили большой десантный корабль "Новочеркасск", стоявший в порту Феодосии. Также вчера главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что ВСУ отошли из западных окраин города Марьинки.
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