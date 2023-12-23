В правительстве Германии предложили повысить налоги для продолжения военной помощи Украине.

Об этом сообщила председатель экономического совета при кабинете министров Моника Шнитцер в интервью изданию Rheinische Post.

"Особые события требуют особых мер. Солидарность с Украиной в качестве введения надбавки к подоходному налогу для военной помощи была бы возможным ответом на этот вызов", - заявила Шнитцер.

Ранее вице-канцлер ФРГ заявил, что Германия должна быть готова увеличить расходы на поддержку Украины.

"К сожалению, существует реальная опасность того, что поддержка (Украины - Ред.) начнёт разваливаться. Вот почему Германия должна быть готова взять на себя бо́льшую ответственность", - сказал министр.

Также, по словам министра обороны Германии, Европа готовится поддерживать Украину в случае прекращения помощи от США.

"Конечно, мы об этом говорим. Мы чётко понимаем, что наверное рано или поздно нам придётся компенсировать что-то из того, что из Вашингтона, возможно, приходить уже не будет", - заявил Борис Писториус.

"У нас сейчас есть приблизительно от пяти до восьми лет, за которые нам нужно наверстать упущенное: как в вооружённых силах, так и в промышленности, а также в обществе. Путин сейчас существенно наращивает производство вооружения - речь идёт об увеличении в 60%", - сказал министр обороны ФРГ.