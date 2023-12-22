Германия сообщила о новом пакете военной помощи для Украины.

Информация об этом появилась на сайте немецкого правительства.

В новый пакет помощи для Украины вошли:

три самоходных установки Gepard;

30 240 единиц 35-мм боеприпасов для Gepard;

боеприпасы для танков Leopard 2A6;

10 БПЛА Vector;

два тягача HX81;

пять полуприцепов HX81;

восемь грузовиков Zetros;

две машины разминирования WiSENT 1 MC;

две машины пограничной охраны;

восемь транспортных средств;

две системы защиты связи AMPS для вертолетов;

2 500 снарядов 155 мм;

25 536 снарядов 40-мм для автоматических гранатометов.

Напомним, недавно Германия передала Украине вторую систему ПВО Patriot с боеприпасами.

Ранее генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер говорил, что Германия продолжит оказывать помощь Украине и поставит Киеву почти 200 тысяч артиллерийских снарядов в 2024 году.

Война в Украине идет уже 667-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Торецке Донецкой области от российских авиаударов погибли три человека, пятеро ранены. Были прилеты по объектам гражданской инфраструктуры, чьи сотрудники пострадали. Воздушные силы утром заявили, что были сбиты 34 российских дронов их 35. В Киевской области ночью были прилеты по складу.

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