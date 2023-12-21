Немецкий журналист Пауль Ронцхаймер, который находится в Киеве, заявил, что центры по обучению танкистов для "Леопардов" заполнены украинцами только наполовину.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала Welt.

По его мнению, это может говорить о проблемах с набором персонала у ВСУ.

"Мы слышали, например, из Германии, что центры обучения для танкистов "Леопард-2" на данный момент заняты только наполовину. Это говорит о нехватке тех, кого могут сейчас прислать на обучение. И если так продлится дальше, то это вызовет проблемы", - заявил Ронцхаймер.

По его словам, проблемы с набором в армию в Украине существуют "уже давно". Журналист напомнил, что президент Владимир Зеленский на недавней пресс-конференции "обвинил" Генштаб в необоснованности цифр по мобилизации полумиллиона человек.

"Но одновременно цифра в 500 тысяч показывает, насколько сложна ситуация для Украины. Россия мобилизует каждый месяц минимум по 30 тысяч человек", - сказал Ронцхаймер.

Напомним, недавно журнал The Economist назвал проблемы мобилизации в Украине.

Ранее мы разбирались, что означают заявления Зеленского о возможной мобилизации полумиллиона человек.